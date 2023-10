Ny Flyby avslører innsikt i Lucy Mission og testing av banebrytende sporingssystem

NASAs Lucy-oppdrag, som har som mål å utforske Jupiters trojanske asteroider, nærmer seg raskt sin første forbiflyvning 1. november. Romfartøyet vil glide forbi den lille hovedbelte-asteroiden, 152830 Dinkinesh, som kommer innenfor bare 300 miles fra overflaten. Denne forbiflyvningen vil ikke bare gi verdifulle vitenskapelige data om Dinkinesh, men også fungere som en kritisk test for Lucys innovative terminalsporingssystem.

Siden Lucy er et fly forbi-oppdrag og ikke vil gå i bane rundt noen av målene, er presis posisjonssporing avgjørende. Bakkebaserte observasjoner har begrensninger i å finne den nøyaktige posisjonen til små asteroider, og usikkerhet kan nå opptil 100 miles. For å overvinne denne utfordringen er Lucy utstyrt med Terminal Tracking System, som består av kameraer som avbilder målene når romfartøyet nærmer seg. Denne sanntidsposisjonsinformasjonen gjør at instrumentene autonomt kan samle inn data på det optimale tidspunktet og sikre kontinuerlig fokus på asteroiden under forbiflyvningen.

Dinkinesh presenterer en unik mulighet til å teste Terminal Tracking System. Denne bittelille asteroiden er betydelig mindre enn Lucys andre planlagte mål, og gir bare minutter med oppkjøringstid for bildefangst og posisjonsbestemmelse. Under forbiflyvningen vil Lucy nå hastigheter på 10,000 XNUMX km/t, noe som gjør Dinkinesh til den minste hovedbelteverdenen som noen gang er avbildet på nært hold av et romfartøy.

Utforskningen av Dinkinesh har betydelig vitenskapelig verdi utover å teste sporingssystemet. Formen vil gi innsikt i om jordnære asteroider, som stammer fra hovedbeltet, gjennomgår betydelige endringer når de kommer inn i verdensnære rom. Denne informasjonen vil hjelpe til med å forstå dynamikken og utviklingen til disse himmellegemene.

Etter Dinkinesh-byflukten vil Lucy fortsette sitt oppdrag, inkludert et jordforbiflukt i desember 2022 og påfølgende forbiflyvninger av forskjellige asteroider, inkludert hovedbelteasteroiden 52246 Donaldjohanson i april 2025. Romfartøyets gjenværende åtte mål er Jupiter-trojanere, hvorav to har satellitter som også skal studeres.

Denne vellykkede flyby- og sporingssystemtesten markerer betydelig fremgang for Lucy-oppdraget, og bringer oss nærmere å låse opp hemmelighetene til Jupiters trojanske asteroider og utvide vår forståelse av solsystemets historie.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

1. Hva er oppdraget til NASAs romfartøy Lucy?

NASAs romfartøy Lucy tar sikte på å utforske Jupiters trojanske asteroider, gjennomføre forbiflyvninger av ti små, steinete verdener for å samle vitenskapelige data og utdype vår forståelse av solsystemets historie.

2. Hvordan fungerer terminalsporingssystemet?

Terminal Tracking System består av kameraer ombord på Lucy som tar sanntidsbilder av mål som nærmer seg. Disse bildene hjelper til med å bestemme den nøyaktige posisjonen til asteroiden, og lar instrumentene samle inn data autonomt på det mest beleilige tidspunktet og opprettholde fokus under forbiflyvningen.

3. Hvilken innsikt kan vi få fra Dinkinesh-byen?

Dinkinesh-flybyen gir en unik mulighet til å studere en liten hovedbelte-asteroide på nært hold. Ved å analysere formen håper forskerne å få innsikt i om jordnære asteroider, som har sin opprinnelse i hovedbeltet, gjennomgår betydelige endringer når de kommer inn i verdensrommet nær jorden.

4. Hva er fremtidsplanene for Lucy-oppdraget?

Etter Dinkinesh-byflukten vil Lucy fortsette sitt oppdrag, inkludert en jordoverflyvning i desember 2022. Den vil deretter fortsette til forbiflyvninger av forskjellige asteroider, først og fremst Jupiter-trojanere, til den er fullført.

5. Hvordan vil Lucy-oppdraget bidra til vår kunnskap om solsystemet?

Lucy-oppdraget vil utvide vår forståelse av solsystemets historie ved å studere den mangfoldige gruppen av trojanske asteroider. Disse asteroidene har ledetråder om den tidlige dannelsen og utviklingen av solsystemet vårt, og gir verdifull innsikt i fortiden.