NASAs romfartøy Lucy forbereder seg på sitt etterlengtede møte med asteroiden Dinkinesh 1. november. Dinkinesh, en liten asteroide som måler mindre enn 1 kilometer i bredden, befinner seg i hovedasteroidebeltet som ligger mellom banene til Mars og Jupiter. Denne milepælsbegivenheten markerer Lucys første interaksjon med en asteroide som en del av dets banebrytende oppdrag.

Hovedmålet med Lucys møte med Dinkinesh er å teste romfartøyets avanserte sporingssystem, som er avgjørende på grunn av den lille størrelsen på asteroiden og den raske hastigheten som romfartøyet vil passere med. Ved å lykkes med å holde asteroiden innenfor kameraets synsfelt, har forskerne som mål å samle viktige data om Dinkineshs sammensetning og struktur.

Men hvorfor ble Dinkinesh valgt til dette oppdraget? Dinkinesh, som ligger halvveis mellom banene til Mars og Jupiter, fungerer som det perfekte veipunktet for Lucy når den reiser mot sin endelige destinasjon: de trojanske asteroidene. Disse asteroidene, som følger Jupiter i dens bane rundt solen, har verdifulle ledetråder om dannelsen og utviklingen av solsystemet vårt.

Lucy-oppdraget, valgt av NASA i 2017 av 28 forslag, har vært lenge underveis. Siden lanseringen i oktober 2021 har Lucy slengt gjennom de ytre delene av solsystemet vårt med en svimlende hastighet på omtrent 19.4 kilometer i sekundet. Hovedfokuset for Lucys oppdrag er å studere de trojanske asteroidene og dechiffrere deres unike egenskaper, og kaste lys over vår kosmiske opprinnelse.

Når Lucy nærmer seg Dinkinesh, vil dets terminalsporingssystem komme inn i bildet, og overvåke asteroidens bevegelser en time før møtet. Rundt åtte minutter før den nærmeste tilnærmingen vil Lucy aktivere fargebildeapparatet og det infrarøde spektrometeret for å samle detaljert informasjon om Dinkinesh. Når de er innenfor rekkevidde, vil Lucys termisk-infrarøde kamera (L'TES) og høyoppløselig kamera (L'LORRI) begynne å fange uvurderlige data om asteroiden.

Dette historiske møtet med Dinkinesh markerer begynnelsen på en ekstraordinær reise for Lucy når den tar fatt på sitt oppdrag for å utforske og avsløre mysteriene i vårt himmelske nabolag. For hver asteroide den møter, bringer Lucy oss ett skritt nærmere å avdekke hemmelighetene til vårt eldgamle solsystem.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Hva er Lucys oppdrag?

Lucy-oppdraget er et ambisiøst forsøk fra NASA for å utforske de trojanske asteroidene, som går i bane langs Jupiter og er rester av solsystemets dannelse. Lucy har som mål å studere disse asteroidene og få innsikt i deres sammensetning, opprinnelse og utviklingen av vårt kosmiske miljø.

Hvorfor ble asteroiden Dinkinesh valgt til Lucys første besøk?

Dinkinesh, en liten asteroide som ligger i hovedasteroidebeltet, ble valgt som Lucys første mål på grunn av dens strategiske posisjon mellom banene til Mars og Jupiter. Ved å observere Dinkinesh kan Lucy sikre at alle dens vitenskapelige instrumenter er i optimal arbeidstilstand før hun begir seg videre inn i det ytre solsystemet for å utforske de trojanske asteroidene.

Hva er betydningen av å utforske de trojanske asteroidene?

De trojanske asteroidene gir verdifull informasjon om det tidlige solsystemet og prosessene som formet det. Ved å studere disse eldgamle relikviene kan forskere få en bedre forståelse av vår kosmiske opprinnelse og dynamikken som har styrt utviklingen av solsystemet vårt gjennom milliarder av år.

Hvordan vil Lucy samle data fra asteroiden Dinkinesh?

Lucy vil bruke en rekke sofistikerte instrumenter, inkludert et fargekamera, infrarødt spektrometer, termisk-infrarødt kamera (L'TES) og høyoppløselig kamera (L'LORRI), for å samle data om Dinkinesh. Disse instrumentene vil fange detaljerte bilder og samle spektral informasjon, noe som gjør det mulig for forskere å avdekke asteroidens sammensetning og fysiske egenskaper.