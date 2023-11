NASAs romfartøy Lucy begynner historisk møte med asteroider på reise til Jupiter

NASAs romfartøy Lucy la ut på sitt monumentale oppdrag til Jupiter og fikk sitt første møte med den minste asteroiden på sin reise. Romfartøyet, oppkalt etter den eldgamle menneskelige stamfaren, passerte den halvliters store asteroiden ved navn Dinkinesh, som ligger 300 millioner miles unna i hovedasteroidebeltet utenfor Mars. Dette møtet fungerte som en tørrkjøring for oppdraget, og lot Lucy teste instrumentene sine før hun møter større og mer fengslende asteroider i fremtiden.

Dinkinesh, som bare måler en halv mil på tvers, er bare begynnelsen. Lucys primære mål er trojanerne, en gruppe uutforskede asteroider nær Jupiter som antas å ha verdifull informasjon om de første dagene av solsystemet vårt. Disse trojanerne, anslått til å være 10 til 100 ganger større enn Dinkinesh, regnes som tidskapsler fra begynnelsen av vår kosmiske historie.

Lucy ble lansert av NASA for to år siden på et oppdrag på nesten 1 milliard dollar, og har som mål å svinge forbi åtte trojanere før det endelige møtet med de to siste asteroidene i 2033. I motsetning til tidligere oppdrag som returnerte asteroideprøver eller samlet inn data, vil Lucy utelukkende ta bilder og vitenskapelige målinger under flybyene.

Til tross for en løs solvinge på romfartøyet som ikke kunne låses ned, mener flykontrollører at den er stabil nok for hele oppdraget. Fullføringen av onsdagens forbiflyvning markerer slutten på det NASA har kalt "Asteroidehøst", etter returen av steinsprutprøver fra en asteroide i september og lanseringen av et romfartøy til den metallrike asteroiden Psyche i oktober.

Møtet med Dinkinesh gir en enestående mulighet til å studere en asteroide som tidligere bare har vært en "uløst flekk" i teleskopiske observasjoner, ifølge Hal Levison, hovedforsker ved Southwest Research Institute. I løpet av neste uke vil Lucy overføre alle bildene og dataene som ble samlet inn under forbiflyvningen, og gi både forskere og romentusiaster en nærmere titt på asteroidenes mystiske verden og solsystemets spennende fortid.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Hva er trojanere? Trojanere er en gruppe asteroider som deler Jupiters bane, plassert rundt Lagrange-punktene der tyngdekraften fra solen og Jupiter balanserer ut. De fungerer som en slags kosmisk "sky" som følger etter gassgiganten. Hvordan dannes asteroider? Asteroider er rester fra de tidlige stadiene av solsystemets dannelse. De er sammensatt av stein, metall og noen ganger organiske forbindelser. De fleste asteroider ligger i asteroidebeltet mellom Mars og Jupiter, mens andre kan finnes i ulike områder av solsystemet vårt. Hva er hensikten med Lucy-oppdraget? Lucy-oppdraget har som mål å studere og utforske et mangfoldig utvalg av trojanske asteroider, og samle verdifulle data om deres sammensetninger, opprinnelse og deres rolle i å gi innsikt i dannelsen og utviklingen av solsystemet vårt. Hvordan bestemmer forskerne alderen til asteroider? Forskere bruker forskjellige teknikker for å estimere alderen til asteroider, inkludert radioaktive dateringsmetoder, som analyserer forfallet av spesifikke elementer i rombergartene. Ved å studere de isotopiske sammensetningene til disse elementene, kan forskere bestemme alderen til asteroider.