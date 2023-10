NASAs Lucy-romfartøy forbereder seg på nært møte med asteroiden Dinkinesh

NASAs romfartøy Lucy gjør seg klar for sitt første nærbildemøte med en asteroide. 1. november vil den fly forbi asteroiden Dinkinesh og teste instrumentene sine som forberedelse til fremtidige besøk til trojanske asteroider som kretser rundt solen ved siden av Jupiter. Dinkinesh, som måler mindre enn en halv mil bred, ligger i hovedbeltet til asteroider mellom banene til Mars og Jupiter.

Under forbiflyvningen vil hovedfokuset være å teste romfartøyets terminalsporingssystem, som vil tillate det å spore asteroiden autonomt og holde den i lys av instrumentene. Romfartøyet vil samle inn data ved hjelp av høyoppløselig kamera og termisk-infrarødt kamera. Den vil også bruke terminalsporingssystemet til å spore asteroiden i de siste åtte minuttene av møtet og samle inn data med fargebildeapparatet og det infrarøde spektrometeret.

Dette møtet med Dinkinesh fungerer som en test for Lucys systemer før den går videre til hovedmålene, Jupiter-trojanske asteroider. Målet med Lucy-oppdraget er å kartlegge disse aldri tidligere utforskede asteroidene som går i bane rundt solen i to "svermer" foran og bak Jupiter. Før hun når de trojanske asteroidene, vil Lucy ha en ny forbiflyvning av en hovedbelteasteroide kalt Donaldjohanson i 2025 for ytterligere tester under flyging.

De fangede dataene fra Dinkinesh-møtet vil ikke bare gi verdifulle tekniske testresultater, men også potensielt gi innsikt i sammenhengen mellom større hovedbelteasteroider og mindre jordnære asteroider. Etter møtet vil Lucy fortsette på sin vei rundt solen, og returnere til jordens nærhet for en gravitasjonshjelp i 2024 før hun når de trojanske Jupiter-asteroidene i 2027.

Dette første nærmøtet med Dinkinesh markerer en spennende milepæl for Lucy-oppdraget, da romfartøyet begynner sin reise med utforskning og oppdagelse i asteroidebeltet.

kilder:

– https://www.nasa.gov/lucy