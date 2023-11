NASAs Lucy-romfartøy gjør banebrytende oppdagelser under Asteroide Flyby

By

NASAs romfartøy Lucy oppnådde nylig en banebrytende milepæl under forbiflyvningen av asteroiden Dinkinesh. Opprinnelig forventet å møte en enkelt asteroide, overrasket Lucy forskere ved å avsløre at Dinkinesh faktisk består av to små romsteiner som går i bane rundt hverandre. Denne uventede avsløringen markerer en virkelig unik begivenhet innen romutforskning.

Under forbiflyvningen tok og sendte Lucy bilder tilbake til jorden, slik at forskere kunne observere den binære naturen til Dinkinesh. Den større kroppen av asteroiden måler omtrent 0.5 m på tvers, mens den mindre følgebergarten måler omtrent 790 m i størrelse, som anslått fra foreløpig analyse av bildene.

I motsetning til hva mange tror, ​​overrasket ikke denne oppdagelsen NASA-forskere. Lucy-teamet hadde lenge mistenkt Dinkinesh for å være en binær enhet, basert på avlesninger fra romfartøyets instrumenter som indikerte endringer i lysstyrke over tid. Bildene mottatt fra Lucys forbiflyvning har nå bekreftet disse mistankene og styrket vår forståelse av Dinkineshs komposisjon.

I tillegg til å avdekke asteroidens sanne natur, fungerte denne forbiflyvningen også som en test under flyet for Lucys evner. Forskere fokuserte på å evaluere terminalsporingssystemet, som gjør at romfartøyet autonomt kan spore en asteroide mens de reiser med hastigheter på opptil 10,000 XNUMX mph. Til tross for den uventede binære naturen til Dinkinesh, presterte terminalsporingssystemet feilfritt, og demonstrerte effektiviteten selv i utfordrende scenarier.

I løpet av neste uke vil Lucy-teamet omhyggelig analysere dataene som ble samlet inn under forbiflyvningen. Denne omfattende evalueringen vil gi innsikt i romfartøyets oppførsel gjennom møtet og vil bidra til å forberede fremtidige nærstudier av hovedbelteasteroiden Donaldjohanson, planlagt til 2025.

NASAs Lucy-oppdrag fortsetter å flytte grenser og avdekke nye hemmeligheter i solsystemet vårt. Hver ny oppdagelse bringer oss nærmere forståelsen av kompleksiteten og mangfoldet av himmellegemer som befolker vårt kosmiske nabolag.

FAQ:

Spørsmål: Hva oppdaget NASAs romfartøy Lucy under den siste forbiflyvningen?

A: Lucy avslørte at asteroiden Dinkinesh faktisk består av to små rombergarter som kretser rundt hverandre.

Spørsmål: Hvor store er de to komponentene i Dinkinesh?

A: Den større kroppen måler omtrent 0.5 m på tvers, mens den mindre følgesteinen er omtrent 790 m stor.

Spørsmål: Var denne oppdagelsen uventet?

A: Selv om det kan ha overrasket mange, hadde Lucy-teamet lenge mistenkt Dinkinesh for å være en binær enhet basert på avlesninger fra romfartøyets instrumenter.

Spørsmål: Hvilket system ble testet under forbiflyvningen?

A: Terminalsporingssystemet, som gjør det mulig for Lucy å spore asteroider autonomt mens hun reiser i høye hastigheter, ble vellykket testet under møtet.

Spørsmål: Hva er det neste målet for Lucy-oppdraget?

A: Den neste nærundersøkelsen er planlagt i 2025 og vil fokusere på hovedbelteasteroiden Donaldjohanson.