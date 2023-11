NASAs romfartøy Lucy begynner episk reise til Jupiter, møte med første asteroide

NASAs romfartøy Lucy har lagt ut på en ekstraordinær reise for å utforske solsystemets mysterier. På vei til Jupiter møtte Lucy det første av sine ti tiltenkte møte med asteroider. Romfartøyet gjorde et "raskt hei" til den halvliters store Dinkinesh, som ligger omtrent 300 millioner miles unna i hovedasteroidebeltet utenfor Mars.

I stedet for å bare være en rutinemessig forbiflyvning med en svimlende hastighet på 10,000 270 mph, kom Lucy bare XNUMX miles fra Dinkinesh, slik at den kunne utføre avgjørende instrumenttesting. Denne generalprøven forberedte romfartøyet for de kommende møtene med større og mer fengslende asteroider.

Dinkinesh måler bare en halv mil på tvers, og er utpekt for å være den minste romsteinen på Lucys omfattende reiserute, som nevnt av US Space Agency. Lucys primære mål er imidlertid de unnvikende trojanerne. Disse trojanerne er en gruppe uberørte asteroider som har gjemt seg i Jupiters bane og antas å være gamle rester av romfartøyer frosset i tid.

Romfartøyet forventes å passere åtte trojanere, hvorav noen potensielt kan måle opptil 100 ganger størrelsen på Dinkinesh. Møtene med disse trojanerne vil låse opp verdifull innsikt i historien og sammensetningen til vårt fascinerende univers. De siste to asteroidemøtene er planlagt til 2033, og lover enda mer bemerkelsesverdige funn.

Lucy ble lansert for to år siden på et betydningsfullt oppdrag som kostet nesten 1 milliard dollar, og hentet navnet sitt fra de berømte skjelettrestene av en menneskelig stamfar oppdaget i Etiopia, kjent som "Lucy." Den påfølgende forbiflyvningen av asteroiden vil bli oppkalt etter Donald Johanson, en av personene som er kreditert med oppdagelsen av Lucys fossil.

Til tross for mindre utfordringer som en løs solvinge, har NASAs flykontrollører ansett at Lucys stabilitet er tilstrekkelig for oppdragets varighet. Etter den episke forbiflyvningen til Dinkinesh, har NASAs høstoppdrag nådd en milepæl, og romfartøyet vil nå overføre sine verdifulle data og fantastiske bilder tilbake til jorden. Forskere venter spent på overfloden av ny informasjon som vil kaste lys over Dinkinesh, en gang bare en uløst flekk i de mest dyktige teleskopene.

FAQ:

Spørsmål: Hva er Lucys primære mål?

A: Lucys primære mål er å studere trojanerne, en gruppe asteroider i Jupiters bane som antas å være eldgamle gjenstander.

Spørsmål: Hvor stor er Dinkinesh, den første asteroiden som ble møtt av Lucy?

A: Dinkinesh er bare en halv mil på tvers, noe som gjør den til en av de minste asteroidene på Lucys oppdrag.

Spørsmål: Hvor mange trojanere vil Lucy møte?

A: Lucy forventes å gå forbi åtte trojanere, med potensialet for noen til å være opptil 100 ganger større enn Dinkinesh.

Spørsmål: Når vil Lucy fullføre oppdraget sitt?

Svar: Lucys oppdrag skal etter planen avsluttes med møter med de to siste asteroidene i 2033.

Spørsmål: Hvorfor er Lucy oppkalt etter fossilet "Lucy"?

A: Lucy er oppkalt etter det berømte fossilet av en menneskelig stamfar som ble oppdaget i Etiopia på 1970-tallet.