Looming Rendezvous: Lucy Spacecraft nærmer seg Dinkinesh i asteroidebeltet

NASAs romfartøy Lucy er på randen av en spennende milepæl i sitt oppdrag. Etter å ha krysset millioner av miles de siste to årene, nærmer romsonden seg nå sin første destinasjon - Dinkinesh i hovedasteroidebeltet. Dette møtet er en viktig forberedelse for Lucys fremtidige utforskning av Jupiters trojanske asteroider.

Klokken 12:54 ET 1. november vil Lucy nå sin nærmeste tilnærming til Dinkinesh, og kommer innenfor en avstand på omtrent 265 kilometer. Denne betydningsfulle milepælen markerer første gang Lucy vil gi et detaljert bilde av et objekt som tidligere bare hadde dukket opp som en fjern uskarphet gjennom linsen til teleskoper.

Lucy har observert Dinkinesh visuelt siden 3. september. Oppdragets team sendte nylig romfartøyet en siste kunnskapsoppdatering, en datapakke som inneholder den siste informasjonen om de relative posisjonene til romsonden og asteroiden. Utstyrt med disse dataene vil Lucy navigere den gjenværende avstanden på omtrent en halv million miles (800,000 XNUMX kilometer) for å nå asteroiden.

Rundt en time før den nærmeste tilnærmingen, vil Lucy aktivere terminalsporingssystemet for å overvåke Dinkineshs posisjon. På det tidspunktet vil romfartøyet være omtrent 10,000 16,000 miles (XNUMX XNUMX kilometer) unna asteroiden. På grunn av Dinkineshs lille størrelse, vil systemet bare låse seg fullt ut på asteroiden bare øyeblikk før Lucys nærmeste nærmer seg.

Den kommende forbiflyvningen vil også fungere som den første testen for Lucys terminalsporingssystem. Dette autonome systemet er designet for å nøyaktig lokalisere og holde asteroiden innenfor instrumentenes synsfelt. I løpet av de siste åtte minuttene av forbiflyvningen vil Lucy samle viktige data ved hjelp av fargebildeapparatet og det infrarøde spektrometeret, samlet kjent som L'Ralph-instrumentet.

Mark Effertz, Lucys sjefingeniør ved Lockheed Martin Space, forklarte at når Lucy begir seg ut i verdensrommet, er interaktive kommandoer ikke mulige på grunn av den betydelige tidsforsinkelsen på rundt 30 minutter for radiosignaler å reise mellom romfartøyet og jorden. Derfor er alle vitenskapelige observasjoner forhåndsprogrammert, noe som sikrer at romfartøyet opererer autonomt.

Etter forbiflyvningen vil Lucy bruke en ekstra time på å avbilde og spore Dinkinesh før han reorienterer seg for å gjenopprette kommunikasjonen med jorden. I løpet av de neste fire dagene vil Lucys høyoppløselige kamera, L'LORRI, fortsette å ta detaljerte bilder av asteroiden.

Lucy-oppdraget, som ble lansert i oktober 2021, har som hovedmål å studere de trojanske asteroidene, en samling steinete kropper som leder og følger Jupiter i dens bane rundt solen. Fra og med 2027 vil Lucy begi seg ut på sin tur til de trojanske asteroidene, og begynner med Eurybates og dens binære partner Queta, deretter Polymele og dens binære partner Leucus, etterfulgt av Orus, og til slutt det binære paret Patroclus og Menoetius.

Som en interessant sidenote ble Dinkinesh lagt til Lucys liste over asteroidemål tidligere i år for å tjene som et testområde for romfartøyets instrumenter før det ankom det jovianske systemet. Asteroiden ble offisielt kalt Dinkinesh etter en lang periode uten navn siden den ble oppdaget i 1999. Navnet, som betyr "du er fantastisk" på amharisk, det etiopiske språket, hyller fossilet fra menneskets stamfar kjent som "Lucy". ”

Spørsmål og svar

Hva er hensikten med Lucy-romfartøyets oppdrag?

Lucy-romfartøyets oppdrag er å studere de trojanske asteroidene, en gruppe himmellegemer som kretser rundt solen ved siden av Jupiter. Ved å utforske disse asteroidene, sikter forskere på å få innsikt i solsystemets tidlige historie.

Hva er terminalsporingssystemet til romfartøyet Lucy?

Terminalsporingssystemet til romfartøyet Lucy er et autonomt system designet for å nøyaktig lokalisere asteroiden den observerer og sikre at den forblir innenfor synsfeltet til instrumentene ombord.

Hvilke instrumenter bruker Lucy for å samle inn data under forbiflyvninger?

Under forbiflyvninger bruker Lucy L'Ralph-instrumentet, som består av et fargebildeapparat og et infrarødt spektrometer. Disse instrumentene gjør det mulig for romfartøyet å samle verdifulle data om sammensetningen og egenskapene til asteroidene den møter.

Hvorfor ble asteroiden Dinkinesh valgt som mål for Lucy?

Dinkinesh ble valgt som et mål for Lucy for å teste romfartøyets instrumenter før det ankom det jovianske systemet. I tillegg ble Dinkinesh offisielt oppkalt etter menneskets stamfar-fossil "Lucy" for å hylle dens betydning i vår forståelse av evolusjonshistorien.