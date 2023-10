NASAs Lucy-sonde forbereder seg på møte med asteroiden Dinkinesh

NASAs Lucy-sonde gjør seg klar for sin kommende forbiflyvning av asteroiden Dinkinesh 1. november. Dinkinesh ligger i hovedasteroidebeltet mellom Mars og Jupiter og vil være det første stoppet på Lucys oppdrag for å besøke ni andre rombergarter, kjent som trojanske asteroider. Romfartøyets innovative terminalsporingssystem vil bli testet under dette møtet, da det må rette instrumentene sine nøyaktig mot asteroider under forbiflyvninger.

Under sin tilnærming til Dinkinesh vil Lucy reise med en utrolig hastighet på 10,000 XNUMX mph, noe som gjør det til en utfordrende oppgave å opprettholde en riktig justering med asteroiden. Imidlertid fungerer dette møtet som en "dressprøve" for Lucys fremtidige møter med de trojanske asteroidene, ettersom geometrien til forbiflyvningen er lik det som forventes under disse møtene.

Dinkinesh i seg selv er en liten asteroide, som bare måler 0.5 miles bred. Det vil være den minste hovedbelteasteroiden som noen gang er avbildet på nært hold av et romfartøy. Til tross for størrelsen, tror Lucy-teamet at Dinkinesh vil gi verdifulle data for oppdraget.

Når forbiflyvningen er fullført, vil Lucy forlate hovedasteroidebeltet og returnere til jorden for en gravitasjonsassistanse i desember 2024, som vil drive den mot de trojanske asteroidene. Lucy vil deretter ha en ny forbiflyvning av en hovedbelteasteroide i 2025 før hun til slutt når de trojanske Jupiter-asteroidene i 2027.

Møtet med Dinkinesh markerer en viktig milepæl for Lucy-oppdraget, ettersom det setter romfartøyets instrumenter og navigasjonssystemer på prøve. Dette oppdraget har som mål å låse opp hemmelighetene til det tidlige solsystemet og kaste lys over dannelsen og utviklingen av vår egen planet. For hver forbiflyvning vil Lucy samle verdifulle data som vil hjelpe forskere å sette sammen historien til vårt kosmiske nabolag.

– Bildekreditt: Robert Lea/NASA