Lucy-romfartøyet nærmer seg det første asteroidemålet på sitt 12-årige oppdrag

Romfartøyet Lucy, som ble skutt opp av NASA i oktober 2021, beveger seg nærmere sitt første mål, en liten asteroide kalt Dinikinesh. Etter å ha reist over 33 millioner miles i verdensrommet, er Lucy nå 4.7 millioner miles unna asteroiden. Imidlertid må den fortsatt reise ytterligere 16 millioner miles for å nå Dinikinesh 1. november.

Teamet bak oppdraget har observert at asteroidens lysstyrke har økt etter hvert som Lucy nærmer seg den. Romfartøyet har brukt sitt høyoppløselige kamera, L'LORRI, for å ta en serie bilder for optisk navigasjon. Ved å sammenligne asteroidens posisjon mot stjernebakgrunnen kan teamet sikre en presis forbiflyging.

For å justere banen, gjennomførte Lucy en liten korreksjonsmanøver 29. september, og endret hastigheten med omtrent 0.1 miles per time. Dette vil tillate romfartøyet å passere innenfor 265 miles fra asteroiden under forbiflyvningen. Det vil bli en ny mulighet til å justere banen i oktober om nødvendig.

Under en kort kommunikasjonsavbrudd fra 6. oktober til midten av oktober, fortsatte Lucy å ta bilder av asteroiden, som vil bli sendt tilbake til jorden når kommunikasjonen er gjenopprettet.

Dinikinesh er en liten romstein i hovedasteroidebeltet, som bare måler omtrent en halv mil bred. Det ble lagt til oppdragets reiserute for å teste romfartøyets terminalsporingssystem for presis avbildning under høyhastighetsmøter med asteroider.

Lucy vil fortsette sin reise for å besøke ytterligere syv asteroider i trojanske gruppen, med start i 2027. Trojanerne er en gruppe asteroider som leder og følger Jupiter når den kretser rundt solen.

Oppdraget er oppkalt etter Australopithecine-fossilet, Lucy, oppdaget i 1974. Dinikinesh, også kjent som Lucy, er det etiopiske navnet på fossilet menneske-forfedre. Asteroiden ble oppdaget i 1999 og ble valgt som mål for oppdraget i januar.

Kilde: NASA