NASAs Lucy Spacecraft begynner reisen til Jupiter, møte med første asteroide

NASAs romfartøy Lucy har begynt på sitt ambisiøse oppdrag for å utforske de trojanske asteroidene nær Jupiter. Romfartøyet fullførte nylig en forbiflyvning av asteroiden Dinkinesh, og markerte det første møtet på reisen.

Dinkinesh, som ligger omtrent 300 millioner miles unna i hovedasteroidebeltet, fungerte som en testkjøring for Lucys instrumenter før de nådde de mer betydningsfulle målene foran. Selv om Dinkinesh måler bare en halv mil på tvers, baner det vei for utforskning av større asteroider som ligger på lur.

Lucys primære mål er å studere trojanerne, som antas å være rester av det tidlige solsystemet. Disse svermene av uutforskede asteroider går i bane rundt Jupiter og regnes for å være tidskapsler fra solsystemets begynnelse. Romfartøyet vil passere åtte trojanere, anslått til å være 10 til 100 ganger større enn Dinkinesh, før det avslutter oppdraget i 2033.

Hal Levison, hovedforskeren ved Southwest Research Institute, uttrykte begeistring over møtet. Dinkinesh var tidligere en uløst flekk i teleskopiske observasjoner. Nå gir Lucys nærhet en mulighet til å samle verdifulle data og bilder.

Oppkalt etter de berømte 3.2 millioner år gamle skjelettrestene funnet i Etiopia, vil Lucy fortsette sin reise og møte en asteroide oppkalt etter en av fossilet Lucys oppdagere, Donald Johanson.

Til tross for en løs solvinge på romfartøyet, mener flykontrollører at den er stabil nok til å fullføre oppdraget. Selv om Lucy ikke vil samle prøver eller lage pitstops, vil den overføre funnene sine tilbake til jorden i løpet av neste uke, og dele et enestående syn på disse himmellegemene.

Med nylige fremskritt i asteroideutforskning, inkludert prøvereturer og oppdrag til unike asteroider som Psyche, gir NASAs Lucy-oppdrag en annen dimensjon til vår forståelse av solsystemets historie.

FAQ:

Spørsmål: Hva er Lucys hovedmål?

A: Lucy har som mål å studere trojanerne, svermene av asteroider nær Jupiter som gir innsikt i det tidlige solsystemet.

Spørsmål: Hvor mange asteroider vil Lucy besøke?

A: Lucy vil passere åtte trojanere, som antas å være betydelig større enn Dinkinesh nylig.

Spørsmål: Vil Lucy samle prøver?

A: Nei, Lucys oppdrag er fokusert på observasjon og datainnsamling.