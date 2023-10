NASA lanserer laserkommunikasjonssystem til den internasjonale romstasjonen

By

NASA forbereder seg på å sende et laserkommunikasjonssystem til den internasjonale romstasjonen (ISS) neste måned. Systemet, kjent som ILLUMA-T, vil bli installert på den eksterne modulen til ISS. Formålet er å vise frem laserkommunikasjon med høy datahastighet fra romstasjonen til NASAs Laser Communications Relay Demonstration (LCRD), som deretter vil overføre dataene tilbake til jorden.

LCRD, lansert i 2021, sender for tiden data til Jorden fra geosynkron bane med en hastighet på 1.2 Gbps. Som en relésatellitt tillater LCRD romoppdrag å sende dataene sine over laserlenker til reléet, som deretter overfører det til bakkestasjoner på jorden. Kombinasjonen av ILLUMA-T og LCRD vil etablere NASAs første toveis laserkommunikasjonsrelésystem.

Fordelen med lasersystemer fremfor tradisjonelle kommunikasjonsmetoder er at de tilbyr høyere datahastigheter samtidig som de er lettere og krever mindre strøm. Dette er spesielt fordelaktig ved utforming av romfartøy.

ILLUMA-T nyttelasten blir administrert av NASAs Goddard Space Flight Center, i samarbeid med Johnson Space Center og Massachusetts Institute of Technology Lincoln Laboratory for Space Communications and Navigation (SCaN). Lanseringen av laserkommunikasjonssystemet er planlagt til 5. november, ombord på SpaceX Dragon-romfartøyet fra NASAs Kennedy Space Center i Florida.

Bortsett fra ILLUMA-T, vil Dragon-romfartøyet også bære andre eksperimenter, maskinvare og forsyninger til Expedition 70-mannskapet. Et slikt eksperiment er Atmospheric Waves Experiment (AWE), som vil måle egenskapene og bevegelsen til atmosfæriske gravitasjonsbølger. AWE har som mål å forbedre vår forståelse av jordens atmosfære, vær, klima og utvikle strategier for å dempe effektene av romvær.

Kilde: NASA