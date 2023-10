Avduking av Jupiters mystiske skyer

Den gåtefulle lokket til planeten Jupiter fortsetter å fengsle både forskere og romentusiaster. Nylig avduket NASAs Juno-oppdrag et fascinerende bilde av gassgigantens nordlige regioner, noe som gjorde seerne fascinert. Den 7. september, under sin 54. nære forbiflyvning, klarte Juno-romfartøyet å fange et ekstraordinært syn kjent som Jet N7.

Bildet viser enorme turbulente skyer og virvlende stormer, som tilfeldigvis ligner et spøkelsesaktig ansikt langs Jupiters terminator – linjen som skiller dag fra natt på planeten. Det er som om Halloween bestemte seg for å besøke gassgiganten litt tidlig i år. Disse uhyggelige formasjonene, fanget på kamera av borgerforskeren Vladimir Tarasov da Juno var omtrent 2,400 miles over Jupiter, har utløst en fascinerende psykologisk effekt kjent som pareidolia. Oppkalt etter observatørers tendens til å oppfatte mønstre eller ansikter i tilsynelatende tilfeldige strukturer, har pareidolia lenge fascinert både forskere og kunstnere.

Selv om dette kan virke som et unikt fenomen, er det ikke første gang NASA har tatt et bilde av det som ser ut til å være et ansikt på et himmellegeme. I 1976 vakte det berømte «Face on Mars»-bildet oppsikt blant romentusiaster. Imidlertid avslørte påfølgende undersøkelser av NASAs romfartøy Viking 1 at ansiktet bare var en optisk illusjon forårsaket av de naturlige geologiske egenskapene til den røde planeten.

Juno, NASAs bemerkelsesverdige romsonde, fortsetter å gå i bane rundt Jupiter og avdekke mysteriene. Juno ble lansert i august 2011 og er utstyrt for å måle Jupiters sammensetning, gravitasjonsfelt, magnetfelt og polar magnetosfære. Oppdraget strekker seg til å undersøke planetens formasjon, inkludert tilstedeværelsen av en steinete kjerne. Juno utforsker også Jupiters atmosfæriske egenskaper som vanninnhold, massefordeling og de formidable vindene som kan nå hastigheter på opptil 620 km/t.

Mens vi fortsetter å beundre de fryktinngytende bildene Juno gir, blir vi nok en gang minnet om de store underverkene universet vårt har. For hver forbiflyvning nærmer Junos avsløringer vår nysgjerrighet og utdyper vår forståelse av den gåtefulle gassgiganten.

FAQ

