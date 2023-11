Nye oppdagelser på Ganymedes: Salter og organiske stoffer funnet på Jupiters største måne

By

NASAs romfartøy Juno har gjort en banebrytende oppdagelse på Ganymedes, Jupiters største måne. Under en nylig forbiflyvning i juni 2021, oppdaget Junos Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) spektrometer tilstedeværelsen av salter og organiske forbindelser på månens overflate, og avslørte spennende innsikt i dens sammensetning og historie.

Ganymedes, som kan skryte av en diameter som er større enn planeten Merkur, har et enormt hav under sin iskalde skorpe. Junos analyse ga verdifull informasjon om månens kjemi og interaksjoner i Jupiters atmosfære og dens måner.

JIRAM-instrumentet identifiserte forskjellige salter, inkludert hydratisert natriumklorid, ammoniumklorid og natriumbikarbonat. I tillegg oppdaget Juno potensielt alifatiske aldehyder, organiske forbindelser som har viktige implikasjoner for å forstå Ganymedes dannelse og evolusjon.

Det faktum at disse forbindelsene og saltene ble oppdaget er ganske bemerkelsesverdig med tanke på Ganymedes nærhet til Jupiters intense magnetfelt. Det magnetiske skjoldet rundt Ganymedes ekvator ser ut til å beskytte overflaten mot de skadelige effektene av elektroner og tunge ioner som sendes ut av Jupiters magnetfelt, noe som muliggjør bevaring av disse stoffene.

Scott Bolton, Junos hovedetterforsker fra Southwest Research Institute, forklarer: "Vi fant den største overfloden av salter og organiske stoffer i mørke og lyse terreng på breddegrader beskyttet av magnetfeltet. Dette tyder på at vi ser restene av en dyphavslake som nådde overflaten av denne frosne verden.»

Disse funnene reiser spørsmål om eksistensen av hydrotermisk aktivitet og interaksjoner mellom Ganymedes hav under overflaten og steinene dypt inne i månen. Tilstedeværelsen av hydrotermiske ventiler eller omfattende vann-bergart interaksjoner kan forklare den observerte balansen av salter. Spesielt natriumsalter er signifikante indikatorer på vandig endring i Ganymede.

Mens forfatterne av studien publisert i Nature Astronomy erkjenner muligheten for at andre prosesser kan bidra til dannelsen av disse saltene, understreker de behovet for ytterligere undersøkelser. Ganymedes tykke skorpe og potensielle overflateutvekslinger antyder kompleks dynamikk mellom dens grunne skorpe og overflate, så vel som potensiell ekstern avsetning av disse saltene.

Junos oppdrag, som startet i 2011, har allerede blitt forlenget to ganger på grunn av dets bemerkelsesverdige funn. Som det andre oppdraget i bane rundt Jupiter etter NASAs Galileo-sonde, fortsetter Juno å kaste lys over gassgigantens vær, magnetiske miljø og historie. Med sin planlagte drift frem til september 2025, lover Juno å avsløre flere hemmeligheter gjemt i vårt solsystems største planet og dens fengslende måner.

FAQ

1. Hva oppdaget NASAs Juno-romfartøy på Ganymedes?

NASAs Juno-romfartøy oppdaget salter og organiske forbindelser på overflaten av Ganymedes, Jupiters største måne. Disse forbindelsene gir innsikt i Ganymedes dannelse, utvikling og den kjemiske sammensetningen av hav under overflaten.

2. Hvordan gjorde Juno disse funnene?

Juno brukte sitt Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM)-spektrometer for å analysere Ganymedes under en forbiflyvning i juni 2021. Instrumentet lar forskere studere kjemien og interaksjonene i Jupiters atmosfære og dens måner.

3. Hvordan klarte saltene og de organiske forbindelsene å overleve på Ganymedes?

Til tross for Jupiters intense magnetfelt, ser det ut til at Ganymedes ekvator er skjermet fra de skadelige effektene av elektroner og tunge ioner. Dette beskyttende miljøet lar salter og organiske forbindelser vedvare på Ganymedes overflate.

4. Hva kan være opprinnelsen til disse saltene og organiske forbindelsene på Ganymedes?

Tilstedeværelsen av salter og organiske forbindelser antyder hydrotermisk aktivitet og interaksjoner mellom Ganymedes hav under overflaten og bergarter dypt inne i månen. Disse funnene kan også indikere vann-bergart interaksjoner eller eksterne avsetninger.

5. Hva er Junos oppdrag og hvor lenge vil det fungere?

Juno, lansert i 2011, har som mål å studere Jupiters vær, magnetiske miljø og historie. Oppdraget har blitt utvidet to ganger og er foreløpig planlagt å operere gjennom september 2025.