Utforsk de gåtefulle dybdene av Jupiters atmosfære

Har du noen gang lurt på hva som ligger under de virvlende skyene til Jupiter, den største planeten i vårt solsystem? NASAs Juno-oppdrag har som mål å avdekke hemmelighetene som er skjult i denne gassgiganten. Under den siste forbiflyvningen tok Juno et fryktinngytende bilde som avslører et gåtefull portrett av Jupiter, som minner om et kubistisk mesterverk.

Fotografiet, tatt 7. september under Junos 54. nærmøte med Jupiter, viser en region i planetens nordlige del kalt Jet N7. Dette fengslende bildet viser en tumultarisk visning av skyer og stormer langs Jupiters terminator, grensen mellom dag- og nattsiden. Det som gjør dette øyeblikksbildet virkelig bemerkelsesverdig er vinkelen på sollys, som kaster atmosfæriske skygger, og fremhever det intrikate terrenget og funksjonene.

Innbyggerforskeren Vladimir Tarasov brukte rådata fra Junos JunoCam-instrument for å lage dette fascinerende bildet. Plassert omtrent 4,800 miles over Jupiters skytopp, på en breddegrad på omtrent 69 grader nord, ga Juno oss en sublim utsikt over Jupiters spennende estetikk.

Ettersom forskere går dypere inn i studiet av disse fantastiske formasjonene, håper de å låse opp dyp innsikt i de atmosfæriske prosessene som styrer denne majestetiske planeten. Hvert nære møte med Jupiter gir en unik mulighet for forskere til å utdype sin forståelse av dynamikken som spiller i dens vidstrakte atmosfære.

FAQ:

Spørsmål: Hva er pareidolia?

A: Pareidolia er et psykologisk fenomen der individer oppfatter kjente mønstre, som ansikter eller gjenstander, i urelaterte eller tilfeldige stimuli.

Spørsmål: Hvordan tar Juno bilder av Jupiter?

A: Juno bruker sitt JunoCam-instrument, som er spesielt utviklet for å ta høyoppløselige bilder av Jupiters atmosfære under dens nære forbikjøringer.

Spørsmål: Hva er Jupiters terminator?

A: Terminatoren på Jupiter er grensen mellom den opplyste dagsiden og den mørke nattsiden av planeten.

Spørsmål: Hvem er Vladimir Tarasov?

A: Vladimir Tarasov er en borgerforsker som brukte Junos rådata for å transformere dem til det fascinerende bildet som ble tatt under forbiflyvningen.

kilder:

NASA – https://www.nasa.gov/mission_pages/juno/main/index.html