Nye funn: Salter og organiske stoffer oppdaget på Jupiters måne Ganymedes

Data samlet inn av NASAs Juno-oppdrag har avslørt tilstedeværelsen av mineralsalter og organiske forbindelser på overflaten av Jupiters måne Ganymedes. Det Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) spektrometeret, ombord på romfartøyet, oppnådde disse funnene under en nær forbiflyvning av den iskalde månen. Publisert i tidsskriftet Nature Astronomy, gir denne oppdagelsen verdifull innsikt i Ganymedes sammensetning og opprinnelsen til det enorme indre havet.

Ganymedes, den største av Jupiters måner og enda større enn planeten Merkur, har vært et gjenstand for fascinasjon for forskere på grunn av det skjulte hav av vann under den iskalde skorpen. Tidligere observasjoner fra NASAs Galileo-romfartøy, Hubble Space Telescope og European Southern Observatory's Very Large Telescope antydet allerede tilstedeværelsen av salter og organiske stoffer på Ganymedes, men oppløsningen av disse observasjonene var utilstrekkelig til å bekrefte deres eksistens definitivt.

Men med høyoppløsningsevnen til JIRAM, var Juno-forskere i stand til å identifisere unike spektrale trekk ved ikke-vann-ismaterialer, inkludert hydratisert natriumklorid, ammoniumklorid, natriumbikarbonat og muligens alifatiske aldehyder. Disse funnene tyder på at Ganymedes kan ha samlet materialer som er kalde nok til å kondensere ammoniakk under dannelsen, og karbonatsaltene kan være rester av karbondioksid-rik is.

Observasjonene som ble gjort under forbiflyvningen avslørte også at overfloden av salter og organiske stoffer er høyest i mørke og lyse terreng på breddegrader beskyttet av Ganymedes magnetfelt. Dette tyder på at de skjermede områdene, opp til en breddegrad på rundt 40 grader, er mindre påvirket av det energiske partikkelbombardementet fra Jupiters magnetfelt.

Disse nye funnene markerer en viktig milepæl i forståelsen av Ganymedes sammensetning og geologiske historie. Med pågående fremskritt innen romutforskningsteknologi, kan fremtidige oppdrag til Jupiters måne gi enda mer detaljert innsikt i dens komplekse overflate og potensialet for å støtte liv.

