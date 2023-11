NASAs Juno-oppdrag oppdager tegn på organiske forbindelser på Jupiters måne Ganymedes

NASAs Juno-oppdrag har gjort en banebrytende oppdagelse på Jupiters måne Ganymedes. For første gang har romfartøyet oppdaget mineralsalter og organiske forbindelser på månens overflate, noe som indikerer tilstedeværelsen av en underjordisk saltlake som når jordskorpen til denne iskalde verden.

Avsløringen kom fra dataene samlet inn av Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) spektrometer under en forbikjøring av Ganymede. Juno, i sin utforskning av Jupiters største måne, har avslørt sine spennende hemmeligheter. Ganymedes, større enn hele planeten Merkur, har lenge fascinert forskere på grunn av det skjulte, enorme indre havet under den iskalde skorpen.

7. juni 2021 fløy Juno over Ganymedes på en bemerkelsesverdig nær avstand på 1,046 kilometer, og fanget detaljert informasjon om månens overflate. JIRAM-instrumentet, med sine avanserte infrarøde bildeegenskaper, fikk fascinerende infrarøde bilder og spektre av Ganymedes.

Dataene innhentet av JIRAM under forbiflyvningen setter en ny standard for infrarød spektroskopi med sin enestående romlige oppløsning. Gjennom dette var Juno-forskere i stand til å identifisere og analysere unike spektrale trekk assosiert med ikke-vann-ismaterialer. Disse inkluderer hydratisert natriumklorid, ammoniumklorid, natriumbikarbonat og muligens alifatiske aldehyder. Disse funnene indikerer tilstedeværelsen av mineralsalter og organiske forbindelser på månens overflate.

Denne oppdagelsen gir verdifull innsikt i sammensetningen av Ganymedes og styrker ideen om at det eksisterer et underjordisk hav på månen. Det åpner for nye muligheter for videre utforskning og undersøkelse av den potensielle beboeligheten til denne gåtefulle månen.

