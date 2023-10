NASAs James Webb-romteleskop oppdager tegn på karbondioksid på Jupiter Moon Europa

NASAs James Webb-romteleskop har gjort en spennende oppdagelse om Jupiters måne, Europa. Ved hjelp av det infrarøde kameraet har teleskopet tatt bilder som avslører et landskap rikt på karbondioksid. Tilstedeværelsen av karbondioksid er et betydelig funn da det kan indikere muligheten for liv på Europa.

Disse banebrytende observasjonene fokuserte på Europas frysesoner, som er kjent for sine ekstremt lave temperaturer. Bildene gitt av James Webb Space Telescope antyder eksistensen av karbon, en essensiell komponent for å støtte liv, under månens frosne overflate.

Studien, publisert i tidsskriftet "Science" 21. september 2023, ble utført av to astronomer som søkte etter bevis for et romobservatorium på Europa. Hovedforfatteren, Geronimo Villanueva, fremhevet viktigheten av kjemisk mangfold for å opprettholde liv. Han understreket at det å forstå hvordan karbongass kan fremme eller hindre liv er nøkkelen til å låse opp mysteriene i Europas enorme hav.

Mens NASA erkjenner at tilstedeværelsen av karbon alene ikke er tilstrekkelig for at liv skal trives, skiller Europa seg ut som en himmelverden der betingelsene for liv kan være mulig. I tillegg til karbon krever livet en energikilde, organiske næringsstoffer og en kontinuerlig tilførsel av organiske molekyler.

Forskerne fokuserte oppmerksomheten på Taro Regio-regionen i Europa, et steinete område rikt på is. Det var i denne regionen at en høy konsentrasjon av karbondioksid ble oppdaget. Det antas at forbindelser fra Europas havdyp kan ha dukket opp i denne regionen, og potensielt gi verdifulle ledetråder om månens skjulte biologi.

Studien undersøkte også data fra James Webb-romteleskopet for bevis på vanndamputbrudd fra Europas overflate, som antydet av tidligere studier med Hubble-romteleskopet. Imidlertid ble det ikke funnet noe sikkert bevis på plumeaktivitet, noe som understreker behovet for ytterligere forskning.

Funnene fra James Webb-romteleskopet vil være til stor nytte for fremtidige romoppdrag som tar sikte på å utforske Europas hemmeligheter. NASAs Europa Clipper-romfartøy og ESAs Jupiter Icy Moons Explorer vil også bidra til vår forståelse av denne månen og dens potensiale for å huse utenomjordisk liv.

Med sin plan om å skyte opp romfartøyet Europa Clipper, understreker NASA betydningen av Europa i søket etter liv utenfor jorden. Denne spennende oppdagelsen bringer oss ett skritt nærmere å avdekke mysteriene til denne spennende månen.

Definisjoner:

– James Webb Space Telescope: Et romteleskop lansert av NASA som observerer universet i det infrarøde bølgelengdeområdet.

– Europa: En av Jupiters måner, antas å ha et hav av flytende vann under overflaten.

– Karbondioksid: En gass som består av karbon og oksygen; en avgjørende komponent for å støtte livet.

