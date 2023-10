NASAs James Webb-teleskop oppdager høyhastighets jetstrøm på Jupiter

En banebrytende åpenbaring har dukket opp fra NASAs James Webb-romteleskop, og avdekket en fascinerende egenskap ved Jupiters atmosfære. Forskere har identifisert en massiv høyhastighets jetstrøm i Jupiters nedre stratosfære, og gir verdifull innsikt i den intrikate dynamikken til planetens atmosfæriske forhold.

Dette ekstraordinære funnet ble annonsert av NASA 19. oktober, med en rask jetstrøm med en hastighet på 515 km i timen. Ligger omtrent 40 km over Jupiters ekvator, spenner dette nyoppdagede fenomenet over en imponerende bredde på 4,800 kilometer, plassert godt over de primære skylagene.

Hovedforsker Ricardo Hueso fra Universitetet i Baskerland, Spania uttrykte teamets overraskelse over denne uventede oppdagelsen. Tidligere utydelige trekk observert i Jupiters atmosfære har nå blitt tydelige og sporbare, takket være de bemerkelsesverdige egenskapene til NASAs James Webb-teleskop. Følgelig kan forskere nå observere bevegelsen til disse egenskapene sammen med Jupiters raske rotasjon.

Den høyhastighets jetstrømmen, funnet i Jupiters nedre stratosfære, viser hastigheter som kan sammenlignes med to ganger vedvarende vind fra en kategori 5-orkan på jorden. Denne åpenbaringen gir et fascinerende perspektiv på planetens atmosfæriske dynamikk.

Forskerteamet sammenlignet vindobservasjoner fra Webbs øvre lag med de fra Hubble-romteleskopets nedre lag, noe som gjorde dem i stand til å analysere vindskjær og variasjoner i hastighet i forskjellige høyder. Fremtidige observasjoner forventes å belyse om jetstrømmens hastighet og høyde endres over tid.

Oppdagelsen ble gjort ved å analysere data samlet inn i juli 2022 ved hjelp av Webbs NIRCam. Imke de Pater fra University of California, Berkeley, og Thierry Fouchet fra Observatory of Paris orkestrerte et Early Release Science-program, og tok bilder av Jupiter hver 10. time. Dette unike fenomenet oppsto fra en kombinasjon av fire forskjellige filtre, som hver er følsomme for endringer i forskjellige høyder av Jupiters atmosfære.

Tidligere oppdrag som NASAs Juno og Cassini, samt Hubble-romteleskopet, har også dokumentert Jupiters stadig skiftende værmønstre.

