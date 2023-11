James Webb-romteleskopet tar et fantastisk bilde av Galactic Center

James Webb-romteleskopet, operert av National Aeronautics and Space Administration (NASA), har nylig avduket et fryktinngytende bilde av Sagittarius C (Sgr C), en stjernedannende region som ligger omtrent 300 lysår unna Sagittarius A* , det supermassive sorte hullet i sentrum av Melkeveien vår. Dette siste øyeblikksbildet gir enestående nivåer av detaljer og klarhet, og viser frem funksjoner som aldri er sett før.

Hovedetterforskeren for observasjonsteamet, Samuel Crowe, en undergraduate student ved University of Virginia, uttrykte sin begeistring og sa: "Med nivået av oppløsning og følsomhet vi får fra Webb-teleskopet, ser vi mange funksjoner i denne regionen for aller første gang." Crowes rådgiver, professor Jonathan Tan, understreket videre betydningen av å studere det galaktiske senteret, og beskrev det som det mest ekstreme miljøet i vår galakse, hvor teorier om stjernedannelse kan gjennomgå strenge tester.

På bildet rapporterer NASA om tilstedeværelsen av en klynge av protostjerner, som er stjerner som fortsatt er i ferd med å dannes og samler masse. Disse protostjernene sender ut strømmer som genererer en lysende glød i en infrarød-mørk sky. Blant de estimerte 500,000 30 stjernene som er fanget på bildet, skinner en massiv protostjerne, over XNUMX ganger massen av solen vår, i kjernen av denne unge klyngen. Interessant nok er tettheten til den protostjernefremkommende skyen så høy at den hindrer lyset fra stjernene bak den, noe som resulterer i et tilsynelatende mindre overfylt utseende.

James Webb-romteleskopet har utvilsomt avduket et vell av informasjon om stjernedannelse i det utfordrende miljøet i galaksens sentrum. Med sine overlegne egenskaper har den overgått tidligere infrarøde data, og gir forskere et nytt perspektiv på å forstå vanskelighetene i vårt kosmiske nabolag.

