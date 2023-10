NASA har vellykket testet 3D-trykt aluminiumsrakettmotordyse for dype romflyvninger

NASA-ingeniører ved Marshall Space Flight Center har samarbeidet med Elementum 3D for å utvikle og teste en 3D-trykt rakettmotordyse laget av aluminium. Munnstykket, laget av en ny aluminiumsvariant kjent som A6061-RAM2, er lettere enn tradisjonelle dyser og kan bære mer nyttelast, noe som gjør den ideell for romflyvninger. Aluminium er et metall med lavere tetthet, noe som gir høy styrke, lette komponenter. Imidlertid har dens lave toleranse for ekstrem varme og tendens til å sprekke under sveising gjort den uegnet for additiv produksjon av rakettmotordeler.

Under prosjektet Reactive Additive Manufacturing for the Fourth Industrial Revolution (RAMFIRE) fokuserte NASA på å fremme lette, additivt produserte aluminiumsrakettdyser med små interne kanaler for å holde dem kjølige. RAMFIRE-dysen er bygget som ett stykke, krever færre bindinger og reduserer produksjonstiden betydelig sammenlignet med konvensjonelle metoder som krever tusenvis av individuelt sammenføyde deler.

Munnstykket ble utviklet ved hjelp av laserpulver rettet energiavsetning (LP-DED) teknologi. NASA og Elementum 3D samarbeidet med RPM Innovations (RPMI) for å bygge dysene ved hjelp av deres LP-DED-prosess. RAMFIRE-munnstykket fullførte med suksess flere hot-fire-tester ved bruk av forskjellige drivstoffkonfigurasjoner, og demonstrerte dens evne til å operere i krevende miljøer i dype rom.

Den nye produksjonsprosessen av aluminiumslegering og additiv utviklet under RAMFIRE-prosjektet kan spille en avgjørende rolle i NASAs måne til Mars-mål ved å muliggjøre produksjon av lette rakettkomponenter som er i stand til å motstå høye strukturelle belastninger. NASA jobber med å dele dataene og prosessen med kommersielle interessenter og akademia, noe som åpner for potensielle bruksområder i romfartsindustrien.

(Kilde: NASA)