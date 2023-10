NASA flytter grensene for romkommunikasjon med ILLUMA-T-lansering

By

NASA revolusjonerer romkommunikasjon med den kommende lanseringen av ILLUMA-T (Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal) til den internasjonale romstasjonen (ISS) i november. Denne banebrytende nyttelasten vil vise frem det enorme potensialet til laserkommunikasjon i oppdrag med lav jordbane.

Ved å erstatte sitater i den originale artikkelen, representerer lanseringen av ILLUMA-T et stort sprang fremover innen romkommunikasjon. Laserkommunikasjon bruker usynlig infrarødt lys, noe som gjør romfartøyer i stand til å overføre og motta informasjon med høyere datahastigheter. Dette betyr at store mengder data kan sendes tilbake til jorden i en enkelt overføring, og støtter raskere oppdagelser og mer effektiv forskning for forskere og oppdagere.

ILLUMA-T, administrert av NASAs Space Communications and Navigation (SCaN) program, vil samarbeide med byråets Laser Communications Relay Demonstration (LCRD), og jobbe mot NASAs første toveis, ende-til-ende laserkommunikasjonsrelé. LCRD, som ble lansert i desember 2021, har allerede utført eksperimenter for å demonstrere fordelene med laserkommunikasjon fra geosynkron bane.

Noen av disse eksperimentene inkluderer analysering av atmosfærens innvirkning på lasersignaler, testing av kompatibilitet med flere brukere, undersøkelse av forsinkelses-/avbruddstolerante nettverksfunksjoner (DTN) og forbedring av navigasjonsevnene. Ved å bruke laserkommunikasjon presser NASA grensene for dataoverføring og utvider mulighetene for romutforskning.

Når den er installert på ISS, vil ILLUMA-T fullføre NASAs første demonstrasjon i rommet av toveis laserreléfunksjoner. Utstyrt med et teleskop og to-akset gimbal, tillater dens optiske modul presis sporing av LCRD i geosynkron bane. Omtrent på størrelse med en mikrobølgeovn, er den optiske modulen sammenlignbar med et standard kjøleskap.

Med ILLUMA-T ombord vil dataoverføring fra ISS til LCRD nå en imponerende hastighet på 1.2 gigabit per sekund. Dataene vil deretter bli overført til optiske bakkestasjoner i California eller Hawaii og rutet til LCRD Mission Operations Center i New Mexico. Til slutt vil de mottatte dataene bli analysert av ILLUMA-T bakkeoperasjonsteam ved NASAs Goddard Space Flight Center i Maryland, for å sikre nøyaktigheten og kvaliteten.

Ved å samarbeide med LCRD har ILLUMA-T potensialet til å bli en viktig komponent av ISS, noe som i stor grad forbedrer NASAs dataoverføringsevne til og fra laboratoriet i bane.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Spørsmål: Hva er hensikten med ILLUMA-T?

A: Hensikten med ILLUMA-T er å demonstrere fordelene med laserkommunikasjon for oppdrag i lav jordbane og vise frem muligheten for å integrere laserkommunikasjon i NASAs romkommunikasjonsnettverk.

Spørsmål: Hvordan skiller laserkommunikasjon seg fra tradisjonelle kommunikasjonsmetoder?

Svar: Laserkommunikasjon bruker usynlig infrarødt lys til å sende og motta data med høyere hastigheter, noe som gjør at romfartøy kan sende større mengder informasjon tilbake til jorden i en enkelt overføring. Dette fremskynder dataoverføringsprosessen og muliggjør raskere forskning og oppdagelser.

Spørsmål: Hva er de potensielle fordelene med laserkommunikasjon for forskere?

Svar: Laserkommunikasjon kan gi økte datahastigheter, slik at forskere på ISS kan sende mer data tilbake til jorden på en gang. Denne økte effektiviteten kan være til nytte for ulike vitenskapelige undersøkelser utført på romstasjonen.

Spørsmål: Hva er det langsiktige målet for NASAs laserkommunikasjonsdemonstrasjoner?

A: NASA har som mål å integrere laserkommunikasjon som en standardfunksjon i sine romkommunikasjonsnettverk, som inkluderer Near Space Network og Deep Space Network.

Spørsmål: Hvem finansierer og leder ILLUMA-T-prosjektet?

A: ILLUMA-T nyttelasten er finansiert av NASAs Space Communications and Navigation (SCaN)-program og administrert av NASAs Goddard Space Flight Center i samarbeid med International Space Station-programkontoret ved NASAs Johnson Space Center og Massachusetts Institute of Technology (MIT) Lincoln Laboratory.