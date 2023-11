Avduking av Jupiters gåtefulle farger: Det ekstraordinære bildet tatt av Hubble

NASA ga nylig ut et fengslende bilde av Jupiter, sammenfallende med dens årlige motstand. Det som imidlertid skiller dette bildet fra hverandre er dets ekstraordinære skildring av Jupiters ikoniske store røde flekk, som vises blått på bildet. Dette fortryllende bildet ble tatt av Hubble-romteleskopet, i bane rundt jorden, ved bruk av ultrafiolett lys.

I motsetning til synlig lys har ultrafiolett lys en mye kortere bølgelengde og er usynlig for det menneskelige øyet. Likevel er Hubble-romteleskopet, stasjonert utenfor jordens atmosfære, dyktig til å oppdage ultrafiolett lys. Ved å bruke falske farger, presenterer bildet tre forskjellige bølgelengder av ultrafiolett lys som distinkte farger: blått, grønt og rødt.

Fokuspunktet på bildet er den store røde flekken, en kolossal antisyklonstorm på Jupiter som spenner omtrent over jordens diameter. På dette bildet er dens vanlige rødlige nyanse forvandlet til en fascinerende blå nyanse. NASA forklarer at dispartiklene i stor høyde absorberer lys ved ultrafiolette bølgelengder, noe som forårsaker dette forbløffende fargeskiftet.

Til tross for at den er den viktigste stormen i vårt solsystem, krymper den store røde flekken. Et tidligere Hubble-bilde fra 2019 bekreftet dette forvirrende fenomenet, og etterlot planetforskere forvirret angående den eksakte årsaken. Derfor fanger astronomer ivrig bilder av Jupiter under dens årlige motstand - når jorden er plassert mellom solen og planeten - og gir en unik mulighet til å observere 100 % av Jupiters skive og studere dens intrikate egenskaper.

Det nylige ultrafiolette bildet av Jupiter fungerer som en viktig ressurs for pågående forskning på planetens superstormsystem. Forskere tar sikte på å bruke disse dataene til å kartlegge dype vannskyer og få innsikt i de tredimensjonale skystrukturene i Jupiters atmosfære.

For astronomi-entusiaster gir motstanden av Jupiter ytterligere fordeler. I løpet av denne perioden stiger Jupiter i øst i skumringen og går ned i vest ved daggry, og forblir synlig hele natten. Mens et teleskop er avgjørende for å oppdage den store røde flekken, kan til og med en kikkert avsløre planetens fire største måner - Callisto, Ganymede, Europa og Io.

Delta i stjernekikking, beundre underverkene til våre himmelske naboer, og måtte du bli velsignet med klar himmel og en følelse av ærefrykt for universets storhet.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

1. Hvorfor vises den store røde flekken blå på bildet?

Den store røde flekken ser blå ut på bildet tatt av Hubble-romteleskopet fordi dispartikler i stor høyde i stormen absorberer lys ved ultrafiolette bølgelengder, noe som resulterer i en fascinerende blå farge.

2. Hvorfor er Hubble-romteleskopet i stand til å oppdage ultrafiolett lys?

Hubble-romteleskopet kan oppdage ultrafiolett lys på grunn av sin posisjon utenfor jordens atmosfære, som hindrer det meste av ultrafiolett lys fra å nå planetens overflate.

3. Hvorfor krymper den store røde flekken?

Til tross for at den er den mest betydningsfulle stormen i vårt solsystem, er den eksakte årsaken til at den store røde flekken krymper ukjent. Forskere fortsetter å undersøke dette spennende fenomenet.

4. Når er den beste tiden å observere Jupiter?

Den beste tiden å observere Jupiter er under dens årlige opposisjon, når jorden ligger mellom solen og planeten. I denne perioden stiger Jupiter i øst i skumringen og går ned i vest ved daggry, noe som gjør den synlig hele natten.

5. Hva kan man se med en kikkert når man observerer Jupiter?

Når man observerer Jupiter med en kikkert, kan man se fire lyspunkter i en linje rundt planeten. Disse prikkene tilsvarer Jupiters fire største måner: Callisto, Ganymedes, Europa og Io.