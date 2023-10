NASA vurderer kutt i Hubble- og Chandra-teleskopene for å møte budsjettunderskuddet

NASA vurderer angivelig reduksjoner til Hubble Space Telescope og Chandra X-Ray Observatory, to fremtredende romteleskoper som har bidratt betydelig til vår forståelse av universet gjennom årene. Mark Clampin, direktør for NASAs astrofysikkavdeling, uttalte under en nylig presentasjon at kuttene kan være nødvendige for å tildele midler til nye programmer ved NASA.

Det foreslåtte budsjettet for neste regnskapsår faller under astrofysikkdivisjonens forespørsel på 1.56 milliarder dollar. Clampin ga ikke spesifikke detaljer om omfanget av kuttene eller deres innvirkning på pågående programmer. Han nevnte imidlertid at reduksjonen i budsjettet ville påvirke oppdrag i utvidede operasjoner, nemlig Chandra og Hubble.

Til tross for de potensielle kutt, er begge teleskopene for tiden i drift. Videre er det planer om å heve Hubbles bane for å forlenge levetiden. Flere konsortier, inkludert et som involverer SpaceX, har sendt inn forslag for å øke observatoriet i lav bane rundt jorden. Hubbles bane har gradvis avtatt på grunn av atmosfærisk luftmotstand, men det pågår forsøk på å motvirke denne effekten.

NASA har understreket viktigheten av Hubble som en nøkkelpartner for romteleskopet James Webb, som ble skutt opp i 2021. Mens Webb spesialiserer seg på dype infrarøde observasjoner, tilbyr Hubble infrarøde og visuelle observasjoner med høy oppløsning. Webbs utvikling har betydelig påvirket astrofysikkbudsjettet tidligere år på grunn av dets høye status og økende kostnader.

Derimot har Chandra, lansert i 1999, ikke mottatt servicebesøk som Hubble. Clampin erkjente at Chandra har operasjonelle utfordringer, spesielt med isolasjon som påvirker dens evne til å opprettholde de nødvendige temperaturene for røntgenobservasjoner.

De foreslåtte besparelsene fra de potensielle kuttene til Hubble og Chandra vil bli omdirigert til kommende oppdrag som Nancy Grace Roman Space Telescope, planlagt oppskyting i 2027. Roman vil fokusere på å studere energiske hendelser i det fjerne univers, ved å bruke sine store undersøkelsesinstrumenter for å fange opp raske himmelfenomener.

Disse potensielle reduksjonene vil sannsynligvis gjennomgå ytterligere evalueringer i de kommende årene, og vurderinger forventes rundt mai 2024 for å avgjøre om oppdragene til Hubble og Chandra skal forlenges. De endelige budsjettbevilgningene fra NASA og European Space Agency (ESA) for Hubble er fortsatt uklare i lys av NASAs planlagte kutt.

kilder:

– SpaceNews