Honey Astrobee vender tilbake til den internasjonale romstasjonen med forbedrede navigasjonsevner

NASAs Astrobee-robot, Honey, har med hell returnert til den internasjonale romstasjonen (ISS) etter å ha gjennomgått vedlikehold ved NASAs Ames Research Center. Den gule roboten, en av tre frittflygende roboter, viste frem sine forbedrede uavhengige navigasjonsevner innenfor ISS, og fremmet STEM-oppsøkende og forskningsmuligheter.

Honey Astrobee tilbrakte nesten et år ved NASAs Ames Research Center i Californias Silicon Valley før han returnerte til ISS. Ved ankomst undersøkte NASA-astronauten Woody Hoburg den utpakkede roboten og sørget for at den var klar til å gjenoppta sine oppgaver. Etter innledende kontroller demonstrerte Honey sin evne til å koble seg fra dokkingstasjonen, navigere gjennom romstasjonens japanske eksperimentmodul (JEM) og lykkes med å legge til kai på nytt uten behov for mannskapstilsyn.

Astrobee-anlegget, som inkluderer de tre kubeformede robotene, programvare og en dokkingstasjon, fungerer som en forskningsplattform og STEM-oppsøkende verktøy på ISS. Disse robotene, drevet av elektriske vifter i rommets mikrotyngdekraft, hjelper astronauter i rutinemessige romfartøyoppgaver, slik at de kan fokusere på spesialiserte menneskelige oppgaver. Astrobee-prosjektet gir nyttelastmuligheter og veiledning til brukere fra akademia, privat industri, NASA og andre offentlige etater for godkjente forsknings- og STEM-mål.

Astrobee er et innovativt robotsystem utviklet av NASA for å øke effektiviteten på ISS. Astrobee består av tre kubeformede roboter, og hjelper astronauter med rutineoppgaver og beveger seg sømløst i mikrogravitasjonsmiljøet ved hjelp av elektriske vifter for fremdrift. I tillegg til sine praktiske anvendelser, fremmer Astrobee vitenskapelig utforskning og utdanningsinitiativer gjennom forskning og STEM-oppsøkende innsats.

Finansiering for Astrobee ble gitt av NASAs Game Changing Development Program og løpende støtte er gitt av NASAs International Space Station Utilization Office.

kilder:

– NASA (National Aeronautics and Space Administration)