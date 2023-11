Utforske mulighetene: NASAs vellykkede flytest av romfartøyet LOFTID

En banebrytende flytest utført av NASA har låst opp nye muligheter for romutforskning. Low-Earth Orbit Flight Test of an Inflatable Decelerator (LOFTID) demonstrerte gjennomførbarheten av et oppblåsbart varmeskjold kjent som Hypersonic Inflatable Aerodynamisk Decelerator (HIAD) aeroshell. Denne innovative teknologien kan bane vei for større romfartøyer for å trygt navigere i atmosfærene til forskjellige himmellegemer, inkludert Mars, Venus og til og med Saturns måne, Titan.

Den vellykkede oppskytingen av LOFTID fant sted 10. november 2022 ved bruk av en United Launch Alliance (ULA) Atlas V-rakett. Da det kom tilbake til jordens atmosfære, nådde romfartøyet hastigheter på over 18,000 2,700 mph og opplevde temperaturer nær XNUMX°F før det sprutet forsiktig ned i Stillehavet.

Trudy Kortes, direktør for Technology Demonstrations Missions (TDM)-programmet ved NASAs hovedkvarter, understreket betydningen av denne prestasjonen: «Aeroshell med stor diameter lar oss levere kritisk støttemaskinvare og potensielt til og med mannskap til overflaten av planeter med atmosfærer. Denne evnen er avgjørende for nasjonens ambisjon om å utvide menneskelig og robotutforskning på tvers av solsystemet vårt."

NASA har investert i utviklingen av HIAD-teknologier i over et tiår, og gjennomført to mindre suborbitale flytester før LOFTID-oppdraget. Byrået utforsker nå fremtidige anvendelser av HIAD, inkludert samarbeid med kommersielle selskaper for å utvikle reentry-teknologier for små satellitter, aerocapture og cislunar nyttelast.

LOFTIDs prosjektleder, Joe Del Corso, uttrykte sin tilfredshet med oppdragets utfall, og sa: «Dette var en nøkkelbegivenhet for oss, og det korte svaret er: Det var svært vellykket. Vår vurdering av LOFTID konkluderte med løftet om hva denne teknologien kan gjøre for å styrke utforskningen av verdensrommet."

Som et resultat av den vellykkede LOFTID-demonstrasjonen kunngjorde NASA sitt samarbeid med ULA, under Tipping Point-programmet, for å utvikle et større 12-meters HIAD-aeroshell. Dette nye aeroshellet vil bli brukt til å gjenopprette ULAs Vulcan-motorer fra lav jordbane for gjenbruk.

LOFTID-oppdraget demonstrerte motstandskraften og potensialet til HIAD-teknologi for å muliggjøre sikker og effektiv romutforskning. Med denne prestasjonen er NASA ett skritt nærmere å låse opp universets mysterier og utvide vår tilstedeværelse utover jordens grenser.

FAQ

Hva er LOFTID?

LOFTID står for Low-Earth Orbit Flight Test of an Inflatable Decelerator. Det er et romfartøy utviklet av NASA for å teste levedyktigheten til et oppblåsbart varmeskjold, kjent som Hypersonic Inflatable Aerodynamic Decelerator (HIAD) aeroshell.

Hvorfor er HIAD-teknologi viktig?

HIAD-teknologi er avgjørende for trygt å gå ned større romfartøy gjennom atmosfærene til himmellegemer som Mars, Venus og Saturns måne, Titan. Det muliggjør levering av kritisk støttemaskinvare og potensielt til og med mannskap til overflatene til planeter med atmosfærer.

Hva er fremtidens anvendelser av HIAD-teknologi?

NASA undersøker fremtidige anvendelser av HIAD-teknologi, inkludert partnerskap med kommersielle selskaper for å utvikle reentry-teknologier for små satellitter, aerocapture og cislunar nyttelast.

Hva ble resultatet av LOFTID-oppdraget?

LOFTID-oppdraget var svært vellykket, og demonstrerte løftet om HIAD-teknologi for å styrke utforskning av dypt rom. Romfartøyet, etter å ha kommet inn i jordens atmosfære igjen, opplevde ekstreme forhold, men forble uskadet, noe som viser motstandskraften til HIAD-flyet.