Et revolusjonerende sprang: NASAs banebrytende laserkommunikasjonssystem

NASA flytter grensene for romkommunikasjon med deres banebrytende laserkommunikasjonssystem. Denne revolusjonerende teknologien utnytter kraften til usynlig infrarødt lys for å sende og motta data med utrolig høye hastigheter, noe som gjør det mulig for romfartøy å sende store mengder informasjon tilbake til jorden i en enkelt overføring.

Det siste tilskuddet til dette banebrytende systemet er Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal (ILLUMA-T). Planlagt oppskyting til den internasjonale romstasjonen i november, vil ILLUMA-T vise frem de enorme fordelene med laserkommunikasjon for oppdrag i lav bane rundt jorden.

I samarbeid med Laser Communications Relay Demonstration (LCRD), som ble lansert i desember 2021, vil ILLUMA-T fullføre NASAs første toveis ende-til-ende laserkommunikasjonsrelé. LCRD, som for tiden er stasjonert i geosynkron bane, demonstrerer allerede fordelene med laserkommunikasjon ved å overføre data mellom to bakkestasjoner på jorden gjennom en rekke eksperimenter.

Den optiske modulen ILLUMA-T består av et teleskop og to-akset gimbal, som lar den spore og peke mot LCRD i geosynkron bane. Omtrent på størrelse med en mikrobølgeovn, er den optiske modulen en viktig komponent i ILLUMA-T, som i seg selv kan sammenlignes med et standard kjøleskap.

Når den er installert på utsiden av den internasjonale romstasjonen, vil ILLUMA-T videresende data til LCRD med en bemerkelsesverdig hastighet på 1.2 gigabit per sekund. Derfra vil LCRD overføre dataene til optiske bakkestasjoner i California eller Hawaii. Til slutt vil dataene bli sendt til LCRD Mission Operations Center i Las Cruces, New Mexico, og deretter ILLUMA-T bakkeoperasjonsteam ved NASAs Goddard Space Flight Center i Maryland.

Ved å fullføre ende-til-ende reléprosessen, kan ingeniører ved Goddard Space Flight Center undersøke nøyaktigheten og kvaliteten på dataene som overføres. Vellykket kommunikasjon og nyttelastoperasjoner med LCRD og romstasjonen er avgjørende ansvar for NASA Goddard.

Mulighetene for laserkommunikasjon er enorme. For astronauter som utfører vitenskapelig forskning på romstasjonen, kan laserkommunikasjon gi økte datahastigheter og muligheten til å sende større mengder data tilbake til jorden. Med en forbløffende overføringshastighet på 1.2 Gbps kan ILLUMA-T overføre tilsvarende en gjennomsnittlig film på under ett minutt.

NASAs laserkommunikasjonssystem representerer et betydelig sprang i romkommunikasjonsevne. Gjennom disse banebrytende demonstrasjonene har NASA som mål å integrere laserkommunikasjon i deres eksisterende romkommunikasjonsnettverk, og revolusjonere nær-jorden og utforskning av dypt rom.

-

FAQ

1. Hva er laserkommunikasjon?

Laserkommunikasjon er en teknologi som bruker usynlig infrarødt lys til å overføre og motta data i høye hastigheter. Det lar romfartøyer sende større mengder informasjon tilbake til jorden i en enkelt overføring.

2. Hva er ILLUMA-T?

ILLUMA-T står for Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal. Det er en nyttelast designet for å demonstrere fordelene med laserkommunikasjon for oppdrag i lav jordbane.

3. Hva er LCRD?

LCRD står for Laser Communications Relay Demonstration. Det er et oppdrag lansert av NASA for å demonstrere fordelene med laserkommunikasjon fra geosynkron bane. Den overfører data mellom to bakkestasjoner på jorden og jobber for tiden i samarbeid med ILLUMA-T for å fullføre NASAs første toveis ende-til-ende laserkommunikasjonsrelé.

4. Hvor rask er dataoverføringshastigheten til ILLUMA-T?

ILLUMA-T kan overføre data med en hastighet på 1.2 gigabit per sekund, slik at den kan sende tilsvarende en gjennomsnittlig film på under ett minutt.

5. Hva er fordelene med laserkommunikasjon?

Laserkommunikasjon muliggjør høyere datahastigheter, raskere overføring av informasjon og muligheten til å sende mer data tilbake til jorden. Den har potensial til å revolusjonere romkommunikasjon og forbedre vitenskapelig forskning utført på den internasjonale romstasjonen.