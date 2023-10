NASAs første asteroideprøve lander endelig på jorden

Etter syv års ventetid har NASAs første asteroideprøve endelig kommet tilbake til jorden. Osiris-Rex-romsonden, som ble lansert i 2016, landet vellykket på asteroiden Bennu og samlet omtrent ni unser støv fra overflaten. Sondens reise strakte seg over 3.86 milliarder miles før den havnet i Utahs ørken.

NASA oppdaget svart støv og rusk på avionikkdekket til Osiris-Rex vitenskapsbeholderen da det første lokket ble åpnet. Dette rusk forventes å gi verdifull innsikt i hvilke typer asteroider som potensielt kan true jorden.

Kapselen som inneholdt asteroideprøven ble frigjort fra en høyde på over 67,000 27,000 miles og opplevde en brennende nedstigning gjennom jordens atmosfære, og nådde hastigheter på over XNUMX XNUMX miles per time. To fallskjermer var ment for å bremse nedstigningen, men hovedrennen ble utplassert høyere enn forventet.

En pressekonferanse er planlagt til 11. oktober, hvor majoriteten av utvalget vil bli avduket for publikum. Analysen av asteroiden forventes å øke den vitenskapelige forståelsen av dannelsen av solsystemet og jordens beboelighet. Det meste av prøven vil bli bevart for fremtidige studier, med en del som umiddelbart brukes til eksperimenter og noen sendes til misjonspartnere i Japan og Canada.

Asteroider som Bennu anses å være sammensatt av de originale materialene fra det tidlige solsystemet, og gir verdifull informasjon om dannelsen og utviklingen. Bennu, spesifikt, antas å inneholde karbon- og vannmolekyler låst i mineraler. Dens uventede lave tetthet, oppdaget under sondens kontakt med overflaten, har fascinert forskere. Selv om sjansen for at Bennu kolliderer med jorden er liten, er det verdifullt å forstå sammensetningen for fremtidige betraktninger.

kilder:

– NASA (ingen URL oppgitt)

– Osiris-Rex programleder Melissa Morris