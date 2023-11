X-59 Supersonic Aircraft gjennomgår en transformativ makeover

By

NASAs X-59 supersoniske fly, kjent for sin evne til å fly raskere enn lydhastigheten uten å skape en forstyrrende sonisk boom, skal gjennomgå en bemerkelsesverdig makeover. Det eksperimentelle flyet tok seg nylig til Lockheed Martin Skunk Works' malingsfjøs i Palmdale, California, hvor det vil gjennomgå en slående transformasjon fra sitt eksisterende matte metall og grønne fargeskjema til et iøynefallende rødt, hvitt og blått design.

Det fornyede utseendet til X-59 vil ha en overveiende hvit kropp, med en "sonisk blå" underside valgt av NASA, og røde aksenter på vingene. Dette friske malingslaget tjener ikke bare et estetisk formål, men gir også viktig beskyttelse mot fuktighet og korrosjon, og sikrer flyets holdbarhet og lang levetid.

Når maleprosessen er fullført, vil X-59 gjennomgå omfattende målinger, inkludert vekt- og formevalueringer. Disse nøyaktige vurderingene vil hjelpe til med å foredle og forbedre datamodelleringsteknikker, og til slutt bidra til fremskritt innen romfartsteknologi.

X-59 er en integrert del av NASAs Quesst-oppdrag, som har blitt flyttet til 2024. I det kommende året planlegger NASA å fly det nymalte eksperimentelle flyet over ulike samfunn i USA for å måle publikums oppfatninger om lyden det produserer .

Cathy Bahm, prosjektleder for lavboom-flygningsdemonstratoren, uttrykte sin begeistring over at prosjektet nådde denne betydningsfulle milepælen. Hun forventer en dyp følelse av ærefrykt når X-59 dukker opp fra malingsfjøset, ettersom de slående bildene bringer NASAs innovative visjon til live.

I tillegg til den visuelle transformasjonen, har X-59 som mål å gi NASA uvurderlige data om det de omtaler som et "sonisk dunk." Dette roligere alternativet til den konvensjonelle lydboomen kan potensielt føre til justeringer i gjeldende regelverk som forbyr supersonisk flyging over befolkede områder. Ved å dele disse dataene med regulatorer, søker NASA å bane vei for fremtidige kommersielle supersoniske flymuligheter.

Året som kommer har et stort løfte for X-59 supersoniske fly, og Bahm ser ivrig frem til det bemerkelsesverdige oppdraget som venter på flyet. Den utvendige makeoveren til X-59 vil visuelt representere de ekstraordinære bestrebelsene som ligger foran dette banebrytende prosjektet.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Hva er formålet med X-59 supersoniske fly? X-59 supersoniske fly er designet for å fly raskere enn lydhastigheten uten å produsere en forstyrrende lydbom, som kan bane vei for fremtidige kommersielle supersoniske flymuligheter. Hvorfor maler NASA X-59-flyet? NASA gir X-59 en ny malingsjobb primært for estetikk, men den tjener også formålet å beskytte flyet mot fuktighet og korrosjon. Hva er betydningen av X-59s "soniske dunk"? X-59s "soniske dunk" refererer til et roligere alternativ til den typiske soniske bommen som genereres av supersoniske flyvninger. NASA har til hensikt å studere og gi data om denne lyden til regulatorer, noe som potensielt kan føre til justeringer i reglene for overlydsflukt over befolkede områder. Når vil X-59s makeover være fullført? X-59s transformasjon vil være ferdig i nær fremtid. Når maleprosessen er fullført, vil de endelige målingene bli tatt for å forbedre datamodelleringsteknikkene ytterligere.