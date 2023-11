Deep Space Optical Communications oppnår milepæl i laserdataoverføring

I et betydelig gjennombrudd har Deep Space Optical Communications (DSOC)-systemet, utviklet av NASA, vellykket overført data over en monumental avstand på 10 millioner miles ved hjelp av laserteknologi. Denne prestasjonen markerer den fjerneste demonstrasjonen noensinne av optisk kommunikasjon, og overgår avstanden mellom månen og jorden med 40 ganger.

DSOC-eksperimentet, som fant sted 14. november, brukte en nær-infrarød laser for å kode og overføre data til Hale-teleskopet ved Caltechs Palomar-observatorium i San Diego County, California. Dette banebrytende laserkommunikasjonssystemet er installert ombord på det nylig lanserte romfartøyet Psyche og har som mål å sende testdata med høy båndbredde tilbake til jorden i løpet av den toårige teknologidemonstrasjonsfasen.

Administrert av NASAs Jet Propulsion Laboratory i Sør-California, baner både DSOC og Psyche vei for fremskritt innen romkommunikasjon. DSOC-instrumentet, som er i stand til å sende og motta nær-infrarøde signaler, låser seg på et kraftig opplink-laserfyr sendt fra Optical Communications Telescope Laboratory ved JPLs Table Mountain-anlegg nær Wrightwood, California.

Denne betydningsfulle milepælen, referert til som "første lys" av NASA, markerer den vellykkede koordineringen av flylaser-transceiveren ombord på Psyche med bakkemidlene. Transceiveren, sammen med automatiserte systemer, justerte pekingen til laserstrålene, noe som muliggjorde effektiv dataoverføring mellom Palomar og Table Mountain Facility.

Trudy Kortes, direktør for teknologidemonstrasjoner ved NASAs hovedkvarter, understreket viktigheten av å oppnå denne milepælen, og uttalte at den baner vei for fremtidige fremskritt innen kommunikasjon med høy datahastighet. Disse fremskrittene vil muliggjøre overføring av vitenskapelig informasjon, høyoppløselige bilder og til og med streaming av video for å støtte menneskelig utforskning av Mars.

Den vellykkede overføringen av testdata via både uplink- og downlink-laserne, kjent som "lukking av koblingen", representerer et hovedmål med eksperimentet. Mens teamene som jobber med DSOC og Psyche anerkjenner utfordringene foran seg, har de begitt seg ut på denne banebrytende reisen med besluttsomhet og samarbeid.

FAQ:

Spørsmål: Hva er DSOC?

A: DSOC står for Deep Space Optical Communications, et laserromkommunikasjonssystem utviklet av NASA.

Spørsmål: Hva oppnådde DSOC?

A: DSOC overførte data gjennom laser over en avstand på 10 millioner miles, og overgikk den tidligere rekorden for optisk kommunikasjon.

Spørsmål: Hva er formålet med DSOC?

A: DSOC har som mål å demonstrere dataoverføring med høy båndbredde fra romfart, noe som muliggjør avanserte kommunikasjonsmuligheter for fremtidig romutforskning.

Spørsmål: Hvor er DSOC installert?

A: DSOC er installert ombord på romfartøyet Psyche, som er på oppdrag til hovedasteroidebeltet mellom Mars og Jupiter.

Spørsmål: Hva er de fremtidige målene for DSOC?

A: De fremtidige målene til DSOC inkluderer å utvikle kommunikasjon med høyere datahastighet for sending av vitenskapelig informasjon, høyoppløselige bilder og streaming av video for å støtte menneskelige oppdrag til Mars.