NASAs Curiosity Rover når Gediz Vallis Ridge, og avslører ledetråder om Mars' vandige fortid

I en bemerkelsesverdig bragd har NASAs Curiosity Mars-rover nådd Gediz Vallis Ridge, et område på den røde planeten som antas å inneholde restene av kraftige eldgamle ruskstrømmer. Denne prestasjonen gir verdifull innsikt i Mars' vannhistorie.

For omtrent tre milliarder år siden, under en av Mars' våte faser, fraktet ruskstrømmer gjørme og steinblokker nedover et fjell, og dannet en vifteformet avsetning. Over tid eroderte marsvind denne avsetningen inn i ryggen vi ser i dag. Denne ryggen har viktige ledetråder om tilstedeværelsen av vann på Mars i fortiden.

Reisen til Gediz Vallis Ridge var ikke uten utfordringer. Roveren møtte "gator-back" steiner og bratt terreng, men etter tre forsøk nådde den til slutt høydedraget 14. august. Fra dette utsiktspunktet kan Curiosity studere området ved hjelp av robotarmen sin.

Curiosity har besteget Mount Sharp siden 2014, og avdekket bevis på eldgamle innsjøer og bekker underveis. Hvert lag av fjellet representerer en annen periode i Mars historie. Gediz Vallis Ridge, som er en av de siste formasjonene på fjellet, tilbyr et øyeblikksbilde av en av de yngste Mars-epokene.

Under sin 11-dagers ekspedisjon ved åsryggen fotograferte og analyserte Curiosity mørke steiner som stammet fra andre deler av Mount Sharp. Disse steinene, noen like store som biler, ble transportert av ruskstrømmer, noe som ga en unik mulighet til å studere det øvre fjellets materiale.

I tillegg tillot Curiositys tilstedeværelse ved ryggen forskerne å observere en geologisk formasjon kalt en ruskstrømvifte. Mens mekanikken i deres dannelse fortsatt er et emne for studier, håper forskere at forståelsen av disse hendelsene på Mars også vil kaste lys over lignende fenomener på jorden.

Roveren tok 136 bilder ved Gediz Vallis Ridge, som ble satt sammen til en panoramautsikt over området. Forskere analyserer nå dataene og bildene for å lære mer om Mars' vannrike fortid.

Curiositys neste oppdrag er å finne en rute til kanalen på toppen av åsryggen, hvor ytterligere undersøkelser av vannets mysterier på Mount Sharp vil finne sted.

kilder:

– Kildeartikkel