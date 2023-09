Artemis II-astronauter forbereder seg på måneoppdrag med bakkesystemtester

By

NASAs Artemis II-oppdrag, det første bemannede Artemis-oppdraget til månen, er planlagt til slutten av 2024. Som forberedelse til reisen ut i verdensrommet deltok de fire astronautene som ble valgt ut til Artemis II nylig i en serie med integrerte bakkesystemtester. Testene ble designet for å simulere prosedyrene de vil gjennomgå på lanseringsdagen, slik at de kan gjøre seg kjent med utstyret og protokollene de vil møte.

Astronautene, som består av NASA-astronautene Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Hammock Koch og Canadian Space Agency-astronaut Jeremy Hansen, slo seg sammen med NASAs Exploration Ground Systems-program for å gjennomføre demonstrasjonen. Arrangementet fant sted på Kennedy Space Center i Florida, hvor besetningsmedlemmene tok på seg testversjoner av Orion-besetningens overlevelsessystem-romdrakter.

Som en del av demonstrasjonen gikk besetningsmedlemmene ombord i den nye Artemis mannskapstransportflåten for å nå Launch Pad 39B. Når de ankom puten, fortsatte de til toppen av den mobile bæreraketten og gikk inn i det hvite rommet inne i mannskapets tilgangsarm. Selv om Orion-romfartøyet og Space Launch System (SLS)-raketten ikke var til stede for denne testen, fikk astronautene tilgang til området, slik at de kunne oppleve miljøet.

Victor Glover, en av NASA-astronautene, uttrykte sin ærefrykt da han gikk ut på mannskapets tilgangsarm: «Da vi gikk ut av besetningstilgangsarmen, hadde jeg nettopp bilder av alle de Apollo-oppskytningene og skytteloppskytningene som jeg så som barn og det var uvirkelig. Jeg måtte faktisk stoppe og bare være i øyeblikket for å virkelig la det hele synke inn.»

Artemis II er et avgjørende oppdrag som vil tjene som en test og evaluering av Orions systemer som kreves for fremtidige mannskapsoppdrag. Det vil legge grunnlaget for å etablere en bærekraftig menneskelig tilstedeværelse og drive vitenskapelig forskning på månens overflate.

Samlet sett gir bakkesystemtestene Artemis II-mannskapet verdifull praktisk erfaring og gjør dem i stand til å øve på de nødvendige prosedyrene før de legger ut på reisen til Månen.

