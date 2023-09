NASAs Mars-helikopter setter ny høyderekord på den røde planeten

NASAs Mars-helikopter, Ingenuity, har oppnådd ny flyrekord på den røde planeten. Under sin 59. flytur nådde Ingenuity en høyde på 20 meter, og overgikk sin tidligere rekord med 6 meter.

Ingenuitys siste bragd ble annonsert av NASAs Jet Propulsion Laboratory (JPL), som fører tilsyn med oppdraget som også involverer Perseverance-roveren. Flyturen var først og fremst fokusert på å presse Ingenuity for å oppnå en ny høyderekord, da den landet tilbake på samme sted der den tok av.

Siden sin jomfruflyvning i april 2021 har Ingenuity gjort betydelige fremskritt. Under sin første flytur svevde den 3 meter over Mars-overflaten i 39.1 sekunder, noe som beviste at den kunne oppnå drevet flyging til tross for Mars' tynne atmosfære. Etterfølgende flyvninger har sett Ingenuity holde seg i luften i så lenge som 169.5 sekunder, dekke avstander på opptil 709 meter og nå hastigheter på opptil 15 mph (6.5 meter per sekund).

Oppfinnsomhetens ytelse har overgått forventningene, med helikopteret som hjelper Perseverance-roveren ved å ta luftbilder for ruteplanlegging i Jezero Crater. Videre har Ingenuity vist sin motstandskraft ved å komme seg etter ulike tekniske problemer underveis.

NASA planlegger å bruke kunnskapen fra Ingenuity til å utvikle mer avanserte versjoner av helikopteret for fremtidige Mars-oppdrag, og potensielt til og med oppdrag utenfor den røde planeten.

