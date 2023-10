– NASA utvikler 3D-trykte aluminiumsrakettmotordyser for dype romflyvninger

NASA søker kontinuerlig etter måter å redusere vekten på raketter for å gjøre romfart mer effektiv og kostnadseffektiv. Et satsingsområde er utviklingen av lette materialer som tåler de ekstreme plassforholdene. Nylig oppnådde NASA et betydelig gjennombrudd på dette området med utvikling og testing av en 3D-printet rakettmotordyse laget av aluminium.

Aluminium er et ideelt materiale for lette komponenter siden det har en lavere tetthet og høyere styrke-til-vekt-forhold enn de fleste metaller. Den har imidlertid begrensninger som lav toleranse for ekstrem varme og en tendens til å sprekke under sveising. Disse faktorene har gjort det uegnet for additiv produksjon av rakettmotordeler, til nå.

NASAs Reactive Additive Manufacturing for the Fourth Industrial Revolution (RAMFIRE)-prosjekt har som mål å overvinne disse begrensningene ved å lage en sveisbar type aluminium som er varmebestandig nok for bruk på rakettmotorer. Ingeniører fra NASAs Marshall Space Flight Center samarbeidet med Elementum 3D for å utvikle en ny aluminiumsvariant kjent som A6061-RAM2 og spesialisert pulver for bruk i 3D-utskriftsprosessen.

De 3D-printede RAMFIRE-dysene er designet med interne kanaler for å holde dysen kjølig og forhindre smelting. De er også bygget som ett stykke, noe som reduserer behovet for flere bindinger og reduserer produksjonstiden betydelig. Tradisjonelt produserte dyser kan kreve opptil tusen individuelt sammenføyde deler.

RAMFIRE-dysene gjennomgikk strenge tester, inkludert varmebranntester med flytende oksygen og flytende hydrogen, og trykkkamre som oversteg 825 pund per kvadrattomme (psi). Dysene tålte disse ekstreme forholdene og oppnådde nesten 10 minutters kjøretid, noe som demonstrerer deres evne til å fungere i utfordrende miljøer i dype rom.

I tillegg til rakettmotordyser, har RAMFIRE-aluminiumsmaterialet og additiv produksjonsprosess blitt brukt til å lage andre avanserte komponenter, inkludert en 36-tommers diameter aerospike-dyse og en vakuumkappet tank for kryogene væskeapplikasjoner.

Dette gjennombruddet innen 3D-printede aluminiumsrakettmotordyser har potensial til å revolusjonere dype romflyvninger, noe som muliggjør produksjon av lette rakettkomponenter som tåler høye strukturelle belastninger. Det bringer oss ett skritt nærmere målet om å sende mennesker til Månen, Mars og videre.

