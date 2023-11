Himmelsk skuespill: Supernovarest tar form av en kosmisk hånd

Nasas banebrytende røntgenromteleskop har tatt et fantastisk bilde av restene av en kosmisk eksplosjon, og presenterer en uhyggelig likhet med en skjeletthånd som strekker seg ut i verdensdypet. Offisielt kjent som MSH 15-52, oppsto denne himmelformasjonen fra bortfallet av en enorm stjerne, noe som resulterte i en supernovahendelse og fødselen av en pulsar – en tett og raskt spinnende stjernelevning som ofte refereres til som en pulserende stjerne.

Pulsarer, også kjent som roterende nøytronstjerner, har utrolig kraftige magnetiske felt som gir opphav til robuste stråler av ladede partikler og en formidabel vind. Disse fenomenene kulminerer i dannelsen av en pulsarvindtåke, med selve pulsaren, PSR B1509-58, plassert i midten av bildet, som ligner bunnen av en håndflate. Pulsaren sender ut partikler ut i rommet og danner en lysende konfigurasjon som minner om den menneskelige hånden, som forklart i en uttalelse fra Nasa.

Det forbløffende sammensatte bildet, tatt av Nasas Chandra X-ray Space Telescope og det banebrytende IXPE-romteleskopet, viser MSH 15-52 i utrolige detaljer, og avslører strukturer som på uhyggelig vis ligner de intrikate beinene til en menneskelig hånd. Forskere brukte Nasas Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), lansert i desember 2021, for å studere MSH 15-52 i omtrent 17 dager. Denne observasjonen ga ny innsikt i magnetfeltet til pulsaren og retningen til dens røntgenstråler.

Spesielt avslørte IXPE-dataene det første omfattende kartet over magnetfeltet i den håndformede tåken. Ladede partikler som sender ut røntgenstrålene, følger de intrikate banene som er definert av magnetfeltet, og lager den grunnleggende formen til tåken - omtrent som beinene former en menneskelig hånd. Denne innovative bruken av røntgenstråler har gjort det mulig for forskere å avdekke skjult informasjon om det kosmiske skuespillet.

Polarisasjonsnivåene innenfor betydelige områder av MSH 15-52, som indikert av romteleskopets data, ble funnet å være bemerkelsesverdig høye. Dette tyder på mangel på turbulens i disse områdene, noe som resulterer i rette og konsistente magnetfeltlinjer - mest tydelig i fingrene og tommelen på den kosmiske hånden. Motsatt gir mer komplekse og turbulente områder en betydelig energiøkning til partiklene, noe som fører til den fremtredende lyse røntgenstrålen nær "håndleddet" til den fengslende håndlignende strukturen.

Hovedforfatter av studien, Roger Romani fra Stanford University, uttrykte sin begeistring over funnene, og sa at "IXPE-dataene gir oss det første kartet over magnetfeltet i 'hånden'. De ladede partiklene som produserer røntgenstrålene beveger seg langs magnetfeltet, og bestemmer grunnformen til tåken, slik som beinene gjør i en persons hånd.» Medforfatter Josephine Wong, også fra Stanford, sammenlignet denne innovative bruken av røntgenstråler med dens velkjente rolle som et medisinsk diagnostisk verktøy og bemerket hvordan det gir uvurderlig informasjon som ellers ville forbli skjult.

Denne banebrytende forskningen kaster lys over livssyklusen til svært energiske partikler som omgir pulsarer, og gir avgjørende innsikt i deres rolle som partikkelakseleratorer. MSH 16,000-15, som ligger svimlende 52 2001 lysår unna Jorden, ble først oppdaget av Nasas Chandra X-ray Observatory i 23. De bemerkelsesverdige funnene som ble muliggjort ved bruk av IXPE-data ble offisielt dokumentert i The Astrophysical Journal XNUMX. oktober.

FAQ

Hva er MSH 15-52?

MSH 15-52 er en himmelformasjon som er et resultat av eksplosjonen av en massiv stjerne, som fører til en pulsar.

Hva er en pulsar?

En pulsar er en tett og raskt spinnende stjernerest, også kjent som en pulserende stjerne eller en roterende nøytronstjerne. Den sender ut kraftige magnetiske felt og danner strukturer som pulsarvindtåker.

Hva avslørte Nasas IXPE-romteleskop?

Romteleskopet IXPE ga ny innsikt i magnetfeltet til pulsaren og retningen til røntgenstrålene, og avduket det første omfattende kartet over magnetfeltet i den håndformede tåken.

Hvor langt er MSH 15-52 fra jorden?

MSH 15-52 ligger 16,000 XNUMX lysår unna Jorden.