NASAs Europa Clipper-romsonde: Inviterer jordboere til å sette sitt preg i verdensrommet

NASA forbereder seg på å ta fatt på et ekstraordinært oppdrag til Jupiters måne, Europa, med deres kommende Europa Clipper-romsonde. Denne ambisiøse bestrebelsen tar sikte på å utforske og undersøke månens potensielle beboelighet for livet. Spennende nok tilbyr NASA en mulighet for mennesker fra hele verden til å delta i denne historiske reisen ved å få navnene deres etset på en mikrobrikke som vil bli tatt om bord i romfartøyet.

Gjennom sin historie har NASA ofte engasjert publikum ved å sende invitasjoner til å sende navnene deres ut i verdensrommet. Denne tradisjonen, rettet mot å dyrke offentlig støtte, har fremmet en sterk følelse av forbindelse mellom jordboere og universets underverker. Fra å navngi rovere til å transportere håndskrevne signaturer, NASA har kontinuerlig funnet kreative måter å involvere folk i deres himmelske oppdrag.

Når det gjelder Europa Clipper, inviterer NASA enkeltpersoner til å legge til navnene sine på mikrobrikken som skal følge sonden. Når romfartøyet nærmer seg Europa, vil det fordype seg i mysteriene til denne månen, og omhyggelig lete etter tegn på et skjult hav under overflaten. Videre søker oppdraget å identifisere et potensielt landingssted for et fremtidig leteoppdrag.

Til dags dato har over 840,000 XNUMX navn allerede blitt sendt inn for inkludering på Europa Clippers mikrobrikke, et bevis på den ekstraordinære offentlige interessen for romutforskning. Dessuten vil romfartøyet bære et dikt med tittelen "In Praise of Mystery: A Poem for Europa" av den amerikanske poetprisvinneren Ada Limon, som hyller den gåtefulle naturen til vår flytende opprinnelse.

Lanseringen av Europa Clipper er planlagt til oktober neste år, og markerer starten på reisen som vil ta den forbi Mars og Jorden før den når Jupiter. Sonden planlegger å bruke flere år på å observere Europa, og utforske både dens Jupiter-vendte og andre sider. Til syvende og sist vil Europa Clippers oppdrag avsluttes med en dramatisk krasj inn i Ganymedes, en annen av Jupiters måner.

Denne bestrebelsen tjener som et bevis på NASAs forpliktelse til å fremme offentlig engasjement og nysgjerrighet om universet. Ved å la folk sette sitt preg på Europa Clipper, gjør NASA det som ellers ville vært en enslig romsonde til et kosmisk fartøy som representerer den kollektive ånden til menneskelig utforskning.

Spørsmål og svar

1. Hvordan kan jeg delta i dette oppdraget?

For å delta, besøk europa.nasa.gov/message-in-a-bottle/sign-on/ og legg til navnet ditt på romfartøyets mikrobrikke før 31. desember.

2. Er det en grense for antall navn som kan sendes inn?

Nei, det er ingen grense. NASA ønsker at så mange navn som mulig skal inkluderes på mikrobrikken.

3. Vil jeg motta noen bekreftelse etter at jeg har sendt inn navnet mitt?

Selv om NASA ikke gir individuelle bekreftelser, kan du være trygg på at navnet ditt vil bli inkludert på mikrobrikken.

4. Når forventes Europa Clipper å ankomme Europa?

Hvis alt går bra, vil romfartøyet gå inn i Jupiters bane om omtrent fem år fra lanseringsdatoen.

5. Hva vil skje med Europa Clipper etter at oppdraget er avsluttet?

Romfartøyet er planlagt å krasje inn i Ganymedes, en annen av Jupiters måner.