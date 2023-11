NASA demonstrerer potensialet for laserkommunikasjon i deep Space

NASA gjorde nylig en banebrytende oppdagelse som viser frem potensialet til laserteknologi i å sende data fra andre siden av månen til jorden. Denne betydelige prestasjonen åpner nye muligheter for å oppgradere rombaserte kommunikasjonssystemer. Den vellykkede testen ble utført 14. november ved bruk av NASAs Psyche-romfartøy, som nylig hadde begynt på sitt oppdrag for å utforske en asteroide. Utstyrt med et eksperimentelt optisk kommunikasjonssystem kalt DSOC, var romfartøyet i stand til å overføre data tilbake til jorden ved hjelp av nær-infrarøde lasere.

Testen ble utført da Psyche var omtrent 10 millioner miles unna Jorden, en avstand omtrent 40 ganger større enn avstanden mellom månen og planeten vår. Denne prestasjonen markerer den fjerneste demonstrasjonen noensinne av optisk kommunikasjon, ifølge NASA.

DSOC-teknologien fungerer ved å sende ut et laserfyr fra et observatorium i California. Psyche-fartøyet retter seg deretter inn etter beaconet, slik at transceiveren kan rette nedlinklaseren mot et annet observatorium som er i stand til å dekode signalene på jorden. Ved å bruke denne metoden sender Psyche partikler av lys, eller fotoner, for å overføre data. Ved å bruke nær-infrarødt lys tillater DSOC betydelig strammere databølger, og øker dermed mengden data som bakkestasjoner kan motta.

Mens datahastigheter ennå ikke er avslørt, har NASA som mål å levere data med hastigheter som er 10 til 100 ganger høyere enn de som oppnås med eksisterende radiofrekvenser brukt av romsonder. Dette gjennombruddet kan gjøre det mulig for fremtidige romfartøyer, inkludert de som er utviklet av selskaper som SpaceX, å overføre bilder av høyere kvalitet og til og med utføre videostrømming gjennom laserstråler.

Psyche-romfartøyet vil fortsette å demonstrere evnene til laserteknologien i løpet av sitt to år lange oppdrag. En av de store utfordringene vil imidlertid være å opprettholde en pålitelig forbindelse ettersom romfartøyet distanserer seg lenger fra jorden. NASA sammenligner denne bragden med å treffe en bevegelig krone på en mil unna, og understreker kompleksiteten som ligger foran oss.

Med den vellykkede verifiseringen av laserkommunikasjon i verdensrommet, har NASA banet vei for revolusjonerende fremskritt innen rombasert kommunikasjonsteknologi. Etter hvert som leteoppdrag går dypere inn i kosmos, kan bruk av lasere vise seg å være avgjørende for å bygge bro over de store avstandene mellom himmelobjekter og jorden.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Hva er DSOC?

DSOC står for Deep Space Optical Communications, som er et eksperimentelt optisk kommunikasjonssystem utviklet av NASA. Den bruker nær-infrarøde lasere for å overføre data fra romfartøyer til jorden. Hvordan skiller laserkommunikasjon seg fra radiokommunikasjon?

Laserkommunikasjon bruker nær-infrarødt lys, noe som muliggjør tettere dataoverføringsbølger. Dette gjør at bakkestasjoner kan motta betydelig mer data sammenlignet med radiofrekvenser som brukes i tradisjonell romkommunikasjon. Hva er den potensielle effekten av laserkommunikasjon i rommet?

Laserkommunikasjonsteknologi har potensial til å oppgradere rombaserte kommunikasjonssystemer, slik at romfartøy kan overføre bilder av høyere kvalitet og til og med utføre videostrømming. Dette gjennombruddet åpner for nye muligheter for fremtidige leteoppdrag. Hvilke utfordringer møter laserkommunikasjon?

En av hovedutfordringene er å opprettholde en pålitelig forbindelse over lange avstander når romfartøyer drar seg lenger inn i det dype rommet. Presisjonen som kreves for dataoverføring, i likhet med å treffe en bevegelig krone på en mil unna, øker kompleksiteten til laserkommunikasjon. Vil laserkommunikasjon bli brukt i kommende romfart?

Mens laserkommunikasjonsteknologi fortsatt utvikles, oppmuntrer den vellykkede demonstrasjonen av NASA til å ta i bruk denne teknologien i fremtidige romfart. Selskaper som SpaceX kan vurdere å inkorporere laserkommunikasjon i romfartøyet for å forbedre dataoverføringsevnene.