NASAs Astrobotic installerer et særegent merket på Peregrine Lunar Lander

NASA, i samarbeid med Astrobotic Technologies, har nylig festet det ikoniske NASA-kjøttbollemerket på Peregrine månelanderen. Denne milepælen fant sted ved Astrotech Space Operations Facility nær Kennedy Space Center i Florida, og betyr et viktig skritt mot den første kommersielle robotflyvningen til månens overflate.

Astrobotic Technologies, ansvarlig for å levere NASA og kommersiell nyttelast til månen, planlegger å skyte opp Peregrine-landeren på United Launch Alliances (ULA) Vulcan-rakett. Oppstigningen skal etter planen finne sted fra Launch Complex 41 ved Cape Canaveral Space Force Station i Florida, med landeren som forventes å komme ned på månens overflate tidlig i 2024.

Denne betydelige utviklingen fikk NASA til å organisere en "What's on Board" mediekonferanse, som vil bli avholdt 29. november kl. 2 EST. Konferansen tar sikte på å diskutere vitenskapelige nyttelaster som vil bli transportert på dette historiske måneoppdraget som en del av NASAs Commercial Lunar Payload Services (CLPS) initiativ under Artemis-programmet.

Representanter fra NASA og Astrobotic, inkludert høytstående tjenestemenn og programledere, vil delta i orienteringen. Arrangementet vil være tilgjengelig for publikum gjennom en lydstrøm på NASAs offisielle nettsted.

Peregrine Mission One vil bære en rekke vitenskapelige nyttelaster som vil bidra til måneforskning. Disse nyttelastene vil målrette mot områder som måneeksosfæren, termiske egenskaper til måneregolitten, hydrogenmengder i jorda, magnetiske felt og overvåking av strålingsmiljø. Ved å samle inn data i disse områdene, har NASA som mål å utvide vår forståelse av månen og fremme menneskelig utforskning som forberedelse til fremtidige oppdrag, inkludert de til Mars.

Dette oppdraget markerer et viktig skritt i NASAs forpliktelse til å etablere en regelmessig kadens for nyttelastleveranser til månen. Som en del av CLPS-kontraktene samarbeider NASA med ulike leverandører for å legge til rette for regelmessige eksperimenter, teknologitesting og evnedemonstrasjoner på månens overflate. Den kumulative maksimalverdien av disse kontraktene er omtrent 2.6 milliarder dollar gjennom 2028.

Med Artemis-programmet har NASA som mål å ikke bare utforske månen, men også bane vei for fremtidige menneskelige oppdrag, inkludert de til Mars. Ved å samarbeide med kommersielle partnere som Astrobotic Technologies, presser NASA grensene for romutforskning og åpner for nye muligheter for vitenskapelige oppdagelser.

kilder:

– NASA: https://www.nasa.gov/nasatv

– Artemis-blogg: https://blogs.nasa.gov/artemis/