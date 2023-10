NASA utvider New Horizons-oppdraget for å utforske Kuiper-belteobjekter

NASAs New Horizons-oppdrag, som skulle utforske Pluto i 2006, har fått en forlengelse på fem år. Oppdraget var opprinnelig planlagt avsluttet i 2024, men vil nå fortsette til romfartøyet forlater Kuiperbeltet, der kometer holder til. Denne utvidelsen gjør det mulig å forfølge nye mål for oppdraget.

Fra og med 2025 vil New Horizons fokusere på å utforske objekter innenfor Kuiperbeltet. Oppdraget vil samle heliofysikkdata mens det opererer i en utvidet lavaktivitetsmodus. Forskere har som mål å identifisere og studere Kuiperbelte-objekter. Hvis et passende mål blir funnet, kan en nær forbiflyvning være mulig.

Nicola Fox, assisterende administrator for NASAs Science Mission Directorate, understreket betydningen av det utvidede oppdraget: «New Horizons-oppdraget har en unik posisjon i vårt solsystem for å svare på viktige spørsmål om heliosfæren vår og gi ekstraordinære muligheter for tverrfaglig vitenskap for NASA og vitenskapelig samfunn."

Ansvaret for oppdraget vil bli overført til NASAs Heliophysics and Planetary Science Division. Et spesifikt mål av interesse er Arrokoth, et Kuiperbelte-objekt sammensatt av iskalde kropper. Romfartøyets forbiflyvning av Arrokoth, som er omtrent 34 kilometer bred, vil gi verdifulle data om objektet.

Det utvidede New Horizons-oppdraget vil bli administrert i fellesskap av NASAs Planetary Science and Heliophysics Division. Alan Stern, en planetarisk vitenskapsmann, uttrykte takknemlighet for oppdragsforlengelsen og støtten som ble mottatt: «Jeg vil takke alle som støttet oss i å få NASA til å fortsette utforskningen av Kuiperbeltet med New Horizons-romfartøyet – du klarte det!»

