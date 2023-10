NASA skal gjennomføre romlaserdemonstrasjon på den internasjonale romstasjonen

By

NASA skal utføre en banebrytende teknologidemonstrasjon av romlasere på den internasjonale romstasjonen (ISS). Demonstrasjonen tar sikte på å teste muligheten for å bruke laserteknologi for å overføre terabyte med data fra romvitenskap og utforskningsoppdrag tilbake til jorden. Dette vil være NASAs første toveis, ende-til-ende laserkommunikasjonsrelé, som lar romfartsorganisasjonen integrere laserkommunikasjon i sine eksisterende romkommunikasjonsnettverk.

Teknologidemonstrasjonen innebærer å utstyre ISS med en modul kalt ILLUMA-T (Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal). ILLUMA-T-modulen inkluderer et teleskop og en toakset gimbal, som gjør den i stand til å spore satellitten Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) i geosynkron bane. Den optiske modulen, omtrent på størrelse med en mikrobølgeovn, er en del av en enhet som kan sammenlignes med et standard kjøleskap.

Demonstrasjonen vil innebære å sende data fra ISS til LCRD-satellitten med en hastighet på 1.2 Gbps. LCRD-satellitten vil deretter videresende dataene til optiske bakkestasjoner i California eller Hawaii. Derfra vil dataene bli overført til LCRD Mission Operations Center i New Mexico, og til slutt videresendt til ILLUMA-T bakkeoperasjonsteam ved NASAs Goddard Space Flight Center i Maryland.

Ingeniører ved Goddard vil evaluere nøyaktigheten og kvaliteten på dataene som overføres gjennom denne ende-til-ende reléprosessen. Suksessen til demonstrasjonen kan føre til integrering av ILLUMA-T i ISS, og øke dataoverføringskapasiteten til det kretsende laboratoriet betydelig.

Den nåværende kommunikasjonen med ISS er avhengig av Tracking and Data Relay Satellite (TDRS)-nettverket, som bruker radiosignaler for dataoverføring. Imidlertid kan bruk av romlasere tilby høyere dataoverføringshastigheter og forbedret kommunikasjon for fremtidige romoppdrag.

FAQ

1. Hva er formålet med NASAs romlaserdemonstrasjon på den internasjonale romstasjonen?

NASA har som mål å teste bruken av laserteknologi for å overføre store mengder data fra romvitenskap og utforskningsoppdrag tilbake til jorden.

2. Hva er ILLUMA-T?

ILLUMA-T står for Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal. Det er en modul montert på den internasjonale romstasjonen for romlaserdemonstrasjonen.

3. Hvordan vil dataoverføringsprosessen fungere?

ILLUMA-T-modulen på ISS vil overføre data til satellitten Laser Communications Relay Demonstration (LCRD). LCRD-satellitten vil deretter videresende dataene til optiske bakkestasjoner, som vil sende dem til LCRD Mission Operations Center og til slutt til ILLUMA-T bakkeoperasjonsteam.

4. Hva er betydningen av denne demonstrasjonen?

Hvis det lykkes, kan integreringen av ILLUMA-T i ISS øke volumet av data som kan overføres til og fra romstasjonen betydelig, og forbedre kommunikasjonsevnen for fremtidige romoppdrag.

5. Hvordan er laserkommunikasjon sammenlignet med eksisterende radiobaserte kommunikasjonssystemer?

Laserkommunikasjon har potensial til å tilby høyere dataoverføringshastigheter og forbedret kommunikasjon sammenlignet med radiobaserte systemer. Det kan revolusjonere romkommunikasjon og muliggjøre raskere og mer effektiv dataoverføring fra romfart.

(Kilder: NASA, Space.com)