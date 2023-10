NASA gjennomfører "Hot Fire"-test for Artemis Moon-Rocket Engines

NASA fullførte nylig en "hot fire"-test som en del av den endelige sertifiseringsserien for sine Artemis månerakettmotorer. Romfartsorganisasjonen planlegger å bruke gjenbrukte RS-25 romfergemotorer for Artemis-programmet, som tar sikte på å returnere astronauter til månen.

Hot Fire-serien, som startet 17. oktober, er ment å sertifisere en oppdatert RS-25-serie med motorer som skal brukes til Artemis 5-oppdraget på slutten av 2020-tallet. Fire RS-25-er driver kjernetrinnet i hver Space Launch System (SLS) rakett, en avgjørende komponent i Artemis-programmet.

Under testen ble RS-25-motoren, kodenavnet E0525, vellykket avfyrt i en planlagt varighet på 550 sekunder (over ni minutter) ved NASAs Stennis Space Center i Mississippi. Denne testen samler inn data om ytelsen til forskjellige nye motorkomponenter, slik som munnstykket, hydrauliske aktuatorer, bøyningskanaler og turbopumper.

Hot fire-serien består av et sett med 12 tester for hver RS-25-motor. En tidligere RS-25-motor ble sertifisert i juni etter å ha fullført sin egen serie på 12 tester. Disse testene vil hjelpe til med sertifiseringen av fremtidige SLS-oppdrag, som begynner med Artemis 5.

Artemis-programmet har flere planlagte oppdrag, inkludert Artemis 2, som vil ta fire astronauter rundt månen i 2024. Artemis 3 har som mål å lande astronauter nær månens sydpol sent i 2025 eller 2026, forutsatt at SpaceX sitt Starship-landingssystem er klart. Ytterligere oppdrag, som Artemis 4, er planlagt for påfølgende år.

I tillegg til motortestene, gjennomfører NASA-ingeniører ved Marshall Space Flight Center i Huntsville, Alabama, tester på en alternativ boosterdesign for fremtidige oppdrag utover Artemis 8. Boostermotorene er avgjørende for å gi ekstra skyvekraft under oppstigningen.

Hovedentreprenøren for SLS-motorene er Aerojet Rocketdyne, et selskap under L3Harris Technologies, mens Boeing er ansvarlig for å bygge SLS-rakettene.

Disse testene og sertifiseringene markerer betydelige milepæler i NASAs pågående innsats for å fremme romutforskning og returnere astronauter til månen.

