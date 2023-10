Ny forskning oppdager potensiell sammenheng mellom mangel på søvn og fedme

By

I en nylig studie utført av et team av forskere, har en potensiell sammenheng mellom mangel på søvn og fedme blitt oppdaget. Studien, som analyserte søvnmønsteret og kroppsmasseindeksen (BMI) til over 1,000 individer, fant at de som konsekvent sov mindre enn syv timer om natten hadde en høyere risiko for å utvikle fedme.

Fedme har lenge vært anerkjent som et stort folkehelseproblem, med en rekke assosierte helserisikoer som hjerte- og karsykdommer og diabetes. Forholdet mellom søvn og overvekt har imidlertid vært mindre klart. Denne nye forskningen kaster lys over en mulig sammenheng mellom de to.

Studien avslørte at personer som konsekvent sov mindre enn syv timer om natten hadde en betydelig høyere BMI sammenlignet med de som sov syv til ni timer om natten. Videre viste forskningen at disse personene var mer sannsynlig å engasjere seg i usunne matvaner og innta et høyere antall kalorier i løpet av dagen.

Mens den eksakte mekanismen som knytter mangel på søvn til fedme fortsatt undersøkes, tror forskere at det kan skyldes innvirkningen av søvnmangel på hormonell regulering og appetittkontroll. Tidligere studier har vist at utilstrekkelig søvn kan forstyrre balansen av hormoner som regulerer sult og metthet, noe som fører til økt appetitt og potensielt overspising.

Denne nye forskningen fremhever viktigheten av tilstrekkelig søvn for å opprettholde en sunn vekt og forebygge fedme. Det antyder at etablering av sunne søvnvaner og prioritering av tilstrekkelig søvn kan være nøkkelfaktorer i vektkontroll.

Det er viktig å merke seg at denne studien bare etablerer en sammenheng mellom mangel på søvn og overvekt, og ytterligere forskning er nødvendig for å fastslå årsakssammenheng og underliggende mekanismer. Det gir imidlertid verdifull innsikt i den potensielle effekten av søvn på vektkontroll og generell helse.

Avslutningsvis indikerer den nylige studien en potensiell sammenheng mellom mangel på søvn og fedme. Personer som konsekvent sover mindre enn syv timer om natten kan ha høyere risiko for å utvikle fedme på grunn av faktorer som forstyrret hormonregulering og økt appetitt. Ytterligere forskning er nødvendig for å utforske årsakssammenhengen til dette forholdet og identifisere spesifikke mekanismer. Ikke desto mindre understreker denne studien viktigheten av å prioritere tilstrekkelig søvn for å opprettholde en sunn vekt og generelt velvære.

kilder:

– Matthew Phelan, Dailymail.Com, “Ny forskning oppdager potensiell sammenheng mellom mangel på søvn og fedme”