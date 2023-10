CatSat: Revolusjonerende rombasert sansing og kommunikasjon

By

For XNUMX år siden utløste en serendipitisk telefonsamtale mens du lagde sjokoladepudding en idé som ville revolusjonere rombasert sansing og kommunikasjon. Christopher Walker, en ung ingeniør på den tiden, oppdaget potensialet til en skjev plastfolie over puddinggryten hans da den forstørret refleksjonen av en lyspære. Dette konseptet førte til slutt til utviklingen av Large Balloon Reflector (LBR), en oppblåsbar enhet som skaper brede samlingsåpninger med en brøkdel av vekten til tradisjonelle utplasserbare antenner.

Takket være finansiering fra NASAs Innovative Advanced Concepts (NIAC)-program, er Walkers visjon endelig i ferd med å bli en realitet. LBR gjør en del av en oppblåst kule til en parabolsk antenne ved å aluminisere en del av den indre overflaten. Med en 33 fot-diameter (10 meter) prototype finansiert av NIAC og US Naval Research Laboratory, demonstrerte Walker egenskapene til LBR, som overgår blenderåpningen til NASAs James Webb Space Telescope.

LBR-designet løser utfordringene som tradisjonelle reflektorantenner står overfor. Den blåses opp som en strandball, og gir en stabil parabolsk tallerkenform uten behov for klumpete og kompleks utplasserbar maskinvare. Videre kan den foldes sammen til et kompakt volum, noe som gjør det lettere å lansere og distribuere i verdensrommet.

En av de bemerkelsesverdige bruksområdene til denne teknologien er høyhastighetskommunikasjon. CatSat, en 6-enhets CubeSat utviklet av Freefall Aerospace i samarbeid med NASA, University of Arizona og Rincon Research Corporation, vil demonstrere den oppblåsbare antennens evner i lav jordbane. Etter utplassering vil antennen sende høyoppløselige jordbilder tilbake til jorden. Dette oppdraget, en del av NASAs CubeSat Launch Initiative, viser potensialet for fremtidige måne-, planet- og romoppdrag ved hjelp av CubeSats.

FAQ:

Hva er Large Balloon Reflector (LBR)?

LBR er en oppblåsbar enhet som gjør en del av en oppblåst kule til en parabolsk antenne. Den skaper brede samlingsåpninger med en brøkdel av vekten til tradisjonelle utplasserbare antenner.

Hvorfor er LBR viktig?

LBR løser utfordringene som tradisjonelle reflektorantenner står overfor, for eksempel tung vekt og kompleks utplassering. Den gir en stabil parabolsk tallerkenform uten behov for klumpete maskinvare og kan foldes sammen til et lite volum, noe som gjør det lettere å lansere og distribuere i verdensrommet.

Hva er CatSat?

CatSat er en 6-enheters CubeSat som vil demonstrere egenskapene til den oppblåsbare antennen i lav jordbane. Den vil overføre jordbilder med høy oppløsning tilbake til jorden, og vise potensialet for fremtidige oppdrag ved å bruke CubeSats.

Hvem utviklet CatSat og LBR?

CatSat ble utviklet av Freefall Aerospace i samarbeid med NASA, University of Arizona og Rincon Research Corporation. LBR-konseptet ble utviklet av Christopher Walker, som mottok finansiering fra NASAs Innovative Advanced Concepts-program og US Naval Research Laboratory.

Hvordan er LBR sammenlignet med tradisjonelle reflektorantenner?

LBR tilbyr et lett alternativ til tradisjonelle reflektorantenner. Dens oppblåsbare design eliminerer behovet for store og komplekse utplasseringsmekanismer, noe som gjør den mer allsidig og enklere å distribuere i verdensrommet.

kilder:

GRYTE: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/catapulting-a-parabolic-balloons-30-year-risk

YouTube Video: https://youtube.com/watch?v=Z4OQG4ABJ_k&feature=oembed