Ny oppblåsbar antenneteknologi kan revolusjonere romkommunikasjon

En banebrytende teknologi innen rombasert sansing og kommunikasjon er i horisonten, takket være innsatsen til ingeniør Christopher Walker og NASAs Innovative Advanced Concepts (NIAC) program. Walkers idé, kjent som Large Balloon Reflector (LBR), innebærer å bruke oppblåsbare sfæriske antenner for å lage brede samlingsåpninger for rombasert kommunikasjon. Konseptet gjør en del av innsiden av en oppblåst sfære til en parabolsk antenne, noe som muliggjør fangst og overføring av elektromagnetisk stråling.

Med støtte fra NIAC og et stipend fra US Naval Research Laboratory, var Walker i stand til å utvikle og demonstrere en 33 fot i diameter LBR som ble båret til stratosfæren av en gigantisk ballong. Denne oppblåsbare antenneteknologien gir flere fordeler i forhold til tradisjonelle store reflektorantenner. Laget av en tynn filmstruktur, kan LBR blåses opp til en stabil parabolsk form uten behov for klumpete og kompleks utplasserbar maskinvare. Den er også lett og sammenleggbar, noe som gjør den lettere å oppbevare og skyte ut i verdensrommet.

I 2018 viste Freefall Aerospace, et selskap medstiftet av Walker, potensialet til LBR ved å gjennomføre en test ombord på NASAs stratosfæriske ballong, og nådde en høyde på 159,000 XNUMX fot. Det neste trinnet for denne teknologien er en høyhastighets kommunikasjonsdemonstrasjon i lav jordbane ombord på en CubeSat kalt CatSat. CatSats oppblåsbare antennedeployeringssystem vil utløses fra beholderen og begynne å sende høyoppløselige jordbilder.

Denne innovative oppblåsbare antenneteknologien åpner døren til fremtidige romoppdrag ved hjelp av CubeSats, med applikasjoner som spenner fra måneutforskning til dypromfart. Potensialet for å bruke CubeSats utstyrt med oppblåsbare antenner kan utvide mulighetene og mulighetene for romkommunikasjon betydelig.

FAQ:

Spørsmål: Hva er Large Balloon Reflector (LBR)?

A: LBR er en oppblåsbar sfærisk antenne som skaper brede samlingsåpninger for rombasert sansing og kommunikasjon.

Spørsmål: Hvordan fungerer LBR?

A: LBR gjør en del av innsiden av en oppblåst kule til en parabolsk antenne, noe som muliggjør fangst og overføring av elektromagnetisk stråling.

Spørsmål: Hva er fordelene med oppblåsbare antenner?

A: Oppblåsbare antenner, som LBR, er lette, sammenleggbare og krever ikke klumpete og kompleks utplasserbar maskinvare. De tilbyr større fleksibilitet og enkel oppbevaring sammenlignet med tradisjonelle store reflektorantenner.

Spørsmål: Hva er de potensielle bruksområdene for denne teknologien?

A: Denne teknologien kan revolusjonere romkommunikasjon og muliggjøre et bredt spekter av oppdrag, inkludert måneutforskning og dypromfart, ved å bruke CubeSats utstyrt med oppblåsbare antenner.

Kilde: NASA