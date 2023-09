NASA simulerer et glimt av galaksen vår i gravitasjonsbølger

Astronomer har brukt simulerte data for å gi en visualisering av himmelen slik den ser ut i gravitasjonsbølger, og gir et nytt perspektiv på galaksen vår. Gravitasjonsbølger er kosmiske krusninger i rom-tid generert av objekter i bane, og rombaserte observatorier som forventes å lanseres i løpet av det neste tiåret vil i stor grad forbedre vår forståelse av disse fenomenene.

Bakkebaserte observatorier har oppdaget rundt hundre hendelser siden 2015, som representerer sammenslåinger av sorte hull med stjernemasse, nøytronstjerner eller begge deler. Disse signalene er kortvarige, høyfrekvente hendelser som kan oppstå hvor som helst på himmelen og stammer fra kilder utenfor vår galakse. Imidlertid er det mange binære systemer i Melkeveien som også inneholder kompakte objekter som hvite dverger, nøytronstjerner og sorte hull i tette baner.

For å observere disse ultrakompakte binærene (UCBs), er et romobservatorium nødvendig fordi gravitasjonsbølgene deres har for lave frekvenser for bakkebaserte detektorer. Den kommende Laser Interferometer Space Antenna (LISA), et felles oppdrag fra NASA og European Space Agency (ESA), forventes å oppdage titusenvis av UCB-er. Å oppdage flere UCB-er er et av LISAs hovedmål.

Forskere har utviklet en teknikk for å kombinere simulerte data om forventet distribusjon og gravitasjonsbølgesignaler fra UCB-er for å skape en hel himmelvisning av galaksen vår. Dette bildet ligner på en hel himmelvisning i synlig, infrarødt eller røntgenlys. Visualiseringen gir et glimt av det unike perspektivet gravitasjonsbølger tilbyr når de observerer universet. Håpet er at fremtidige versjoner av dette bildet vil bli laget med ekte LISA-data.

Denne studien, publisert i The Astronomical Journal, viser potensialet til gravitasjonsbølger som et nytt verktøy for å studere kosmos. Ved å inkludere data fra rombaserte gravitasjonsbølgeobservatorier som LISA, kan astronomer få verdifull innsikt i naturen til binære systemer og dynamikken til objekter i galaksen vår.

kilder:

