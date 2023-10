Et mystisk bilde fra verdensrommet fengsler forskere nok en gang

Et fantastisk bilde tatt av NASAs Juno-oppdrag har fanget oppmerksomheten til forskere over hele verden. 7. september 2023 tok Juno et bilde av et område i Jupiters nordlige region kjent som Jet N7. Bildet viser en fascinerende visning av skyer og stormer, noe som får forskere til å dykke dypere inn i studiet av funksjonene.

Citizen scientist Vladimir Tarasov var ansvarlig for å lage bildet fra Junos instrument, ved å bruke data mottatt da romfartøyet var omtrent 4,800 miles over Jupiters skyer. Selv om dette himmelfotografiet ligner et ansikt med øyne, en nese og en munn, tilskriver NASA denne oppfatningen til et fenomen kalt pareidolia. Pareidolia er tendensen for mennesker til å oppfatte gjenkjennelige mønstre, som ansikter, i tilfeldige visuelle stimuli.

Selv om dette nylige bildet har skapt oppsikt blant det vitenskapelige miljøet, er det på ingen måte første gang at NASA har tatt et bilde som ligner et ansikt på en planet. I 1976 fotograferte NASAs romfartøy Viking 1 "Ansiktet på Mars". Opprinnelig utløste utskjæringen av øyne, en nese og en munn på planeten intriger, men etterfølgende analyse avslørte at det bare var en illusjon forårsaket av naturlige geologiske formasjoner.

Til tross for disse forklaringene, fortsetter den ubestridelige lokket til disse ansiktslignende formasjonene å fengsle både forskere og allmennheten. Bilder som disse minner oss om kompleksiteten og skjønnheten i universet vårt, og oppmuntrer til videre utforskning og kontemplasjon.

FAQ

Hva er pareidolia?

Pareidolia er et psykologisk fenomen der mennesker oppfatter kjente mønstre, som ansikter, i urelaterte eller tilfeldige stimuli.

Hva var "Ansiktet på Mars"?

"Face on Mars" refererer til et bilde tatt av NASAs romfartøy Viking 1 i 1976. Fotografiet avbildet tilsynelatende et ansikt med øyne, en nese og en munn på Mars-overflaten. Videre analyse bestemte imidlertid at det var en illusjon skapt av naturlige geologiske trekk.

Tror forskerne at det nylige bildet på Jupiter er et ekte ansikt?

Nei, forskere tilskriver det ansiktslignende utseendet i det nylige Jupiter-bildet til pareidolia. Det er en naturlig tendens for mennesker å tolke kjente former og mønstre selv når de ikke eksisterer.