Den største asteroideprøven ennå: NASAs Osiris-Rex fullfører sitt oppdrag

NASAs romfartøy Osiris-Rex er satt til å levere den største asteroideprøven til dags dato, og avslutter et syv år langt oppdrag. Søndag vil romfartøyet fly forbi Jorden og slippe av minst en kopp med steinsprut det har tatt fra asteroiden Bennu. Prøvekapselen vil hoppe i fallskjerm inn i Utah-ørkenen mens moderskipet zoomer av for å utforske en annen asteroide.

Forskere forventer å få rundt et halvt pund (250 gram) småstein og støv fra Bennu, som er betydelig mer enn den lille mengden Japan har samlet inn fra to andre asteroider. Disse asteroideprøvene fungerer som bevarte tidskapsler, og gir verdifull innsikt i dannelsen av solsystemet vårt og opprinnelsen til livet på jorden.

Osiris-Rex, som ble skutt opp i 2016, ankom Bennu i 2018 og brukte to år på å studere asteroiden før han forsøkte å samle prøver. Under prøveinnsamlingen møtte romfartøyet noen få utfordringer, inkludert et fastkjørt lokk som fikk noe av det innsamlede materialet til å søle ut i verdensrommet. Likevel ble de resterende prøvene festet i kapselen.

Bennu, oppdaget i 1999, antas å være en rest av en større asteroide som kolliderte med en annen romstein. Den måler omtrent en tredjedel av en kilometer bred og er dekket av svart ulendt terreng fylt med steinblokker. Ved å studere Bennu på nært hold håper forskerne å få verdifull informasjon som kan bidra til å utvikle strategier for å avlede asteroiden hvis banen utgjør en trussel mot jorden i fremtiden.

Osiris-Rex vil frigjøre prøvekapselen fra en avstand på 63,000 3 miles og fire timer senere vil den lande i Utah Test and Training Range. Kapselen, som måler nesten 1.6 fot bred og 27,650 fot høy, vil gå ned med en hastighet på XNUMX XNUMX mph før fallskjermen bremser den ned for en forsiktig landing. Når kapselen er hentet, vil den bli fraktet til NASAs Johnson Space Center i Houston for analyse.

Dette oppdraget markerer NASAs tredje prøve tilbake fra det dype rommet, med tidligere oppdrag som henter solvindpartikler, kometstøv og mikroskopiske korn fra asteroider. Byrået planlegger å offentlig avsløre innholdet i Bennu-prøven den 11. oktober. Denne høsten vil NASA også lansere ytterligere to asteroideoppdrag, som ytterligere fremmer vår forståelse av disse himmellegemene og deres betydning i studiet av solsystemet vårt.

kilder:

- Associated Press

– NASA