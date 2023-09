NASAs romfartøy Osiris-Rex skal levere den største prøven hittil fra en asteroide

By

Som en spennende avslutning på et syv år langt oppdrag, er NASAs romfartøy Osiris-Rex planlagt å fly ved jorda på søndag og slippe av en prøvekapsel som inneholder minst en kopp med steinsprut samlet fra asteroiden Bennu. Dette vil være den største prøven som noen gang er hentet fra en asteroide, med forskere som forventer å få omtrent et halvt pund (250 gram) småstein og støv. Dette er betydelig mer enn mengden brakt tilbake av Japan fra to andre asteroider.

Asteroiden Bennu, oppdaget i 1999, antas å være en rest av en større asteroide som kolliderte med en annen romstein. Den er omtrent en tredjedel av en kilometer bred og har en svart, robust overflate fylt med steinblokker. Forskere mener at Bennu inneholder rester fra det tidlige solsystemet, og gir verdifull innsikt i opprinnelsen til jorden og livet selv.

Osiris-Rex tok fatt på sitt oppdrag i 2016 og ankom Bennu i 2018. Etter å ha studert asteroiden nøye i to år, rørte romfartøyet kort overflaten og sugde opp støv og småstein ved hjelp av et vakuum. Imidlertid ble lokket på prøvesamleren satt seg fast, noe som førte til at noen steiner gikk tapt i verdensrommet. Den nøyaktige mengden materiale i prøvekapselen vil først være kjent når den er åpnet.

Prøvekapselen vil bli frigjort fra Osiris-Rex fire timer før den skal landa i Utah-ørkenen. Etter en fallskjermassistert nedstigning vil kapselen bli tatt med til et rent laboratorium ved NASAs Johnson Space Center i Houston for å unngå krysskontaminering. Prøvene vil bli håndtert med største forsiktighet i spesialiserte renrom for å forhindre enhver forurensning. NASA planlegger å offentlig avsløre innholdet i prøven 11. oktober.

Dette oppdraget er en del av det NASA kaller "Asteroid Autumn", med flere asteroiderelaterte milepæler som finner sted. Disse inkluderer oppskytingen av romfartøyet Psyche, som skal studere en metallasteroide, 5. oktober, og Lucy-romfartøyets møte med en asteroide i hovedasteroidebeltet 1. november. Disse oppdragene vil bidra til vår forståelse av asteroider og tidlig solsystem.

Dette er NASAs tredje prøve-returoppdrag fra verdensrommet, med tidligere oppdrag som henter solvindpartikler og kometstøv. Japan har også med suksess returnert prøver fra en asteroide i 2010. Disse prøvene fungerer som tidskapsler fra solsystemets tidlige dager og gir verdifull innsikt i vår kosmiske opprinnelse.

