NASAs romfartøy Osiris-Rex vender tilbake med asteroideprøve

Et NASA-romfartøy skal levere sin største asteroideprøve hittil til jorden på mandag. Osiris-Rex-romfartøyet vil slippe av minst en kopp med steinsprut den har samlet fra asteroiden Bennu, og markerer slutten på et syv år langt oppdrag. Forskere forventer å motta rundt 250 g småstein og støv, betydelig mer enn tidligere asteroideprøveoppdrag. Disse prøvene regnes som tidskapsler fra det tidlige solsystemet og kan hjelpe forskere med å forstå opprinnelsen til jorden og selve livet.

Osiris-Rex-oppdraget har sett mange utfordringer underveis, inkludert et fastkjørt lokk som fikk noen av prøvene til å søle ut i verdensrommet. Romfartøyet klarte imidlertid å hente nok materiale for analyse. Bennu, asteroiden romfartøyet besøkte, antas å inneholde rester av solsystemets dannelse for 4.5 milliarder år siden. Dette oppdraget har gjort det mulig for forskere å studere Bennu på nært hold og samle verdifulle data som kan hjelpe med avbøyningsstrategier dersom asteroiden skulle utgjøre en trussel mot Jorden i fremtiden.

Prøvekapselen vil bli frigjort fra romfartøyet Osiris-Rex, som deretter vil fortsette å utforske en annen asteroide. Kapselen vil gå inn i jordens atmosfære og fallskjerm inn i Utah-ørkenen, hvor den vil bli fraktet til et rent laboratorium ved NASAs Johnson Space Center for analyse. Laboratoriet vil være begrenset til kun å håndtere Bennu-ruinene for å unngå krysskontaminering. NASA planlegger å offentlig avsløre asteroidens rikdommer 12. oktober.

Dette oppdraget er en del av det NASA kaller "Asteroid Autumn", med flere asteroideoppdrag som finner sted denne høsten. Etter Osiris-Rex-oppdraget vil et annet romfartøy ved navn Psyche lansere for å studere en metallasteroide. NASAs romfartøy Lucy vil også møte sin første asteroide før de legger ut på en omvisning i de trojanske asteroidene som går i bane rundt Jupiter.

Kilde: Associated Press

Definisjoner:

– Osiris-Rex romfartøy: Et NASA-romfartøy som ble skutt opp i 2016 med mål om å samle prøver fra asteroiden Bennu.

– Bennu: En asteroide som ble oppdaget i 1999 og antas å inneholde rester fra det tidlige solsystemet.

– Asteroid Autumn: Kallenavnet gitt til høstsesongen 2020, der flere asteroideoppdrag finner sted.

– NASA: National Aeronautics and Space Administration, USAs myndighetsorgan som er ansvarlig for landets sivile romprogram.

kilder:

– Associated Press: [kildelenke]

– NASA: [kildelenke]