Solstormvarsel: Potensial for intens solstormhendelse

By

En nylig solstormhendelse som fant sted 18. oktober ga oss et glimt av de fantastiske nordlysene som kan sees når jorden blir påvirket av en koronal masseutkast (CME). Imidlertid er det nå en mulighet for at en langt mer intens CME kan være på vei rett mot jorden, og potensielt utløse en kraftig solstormhendelse enten i dag eller i morgen.

Denne informasjonen kommer fra NASAs Solar and Heliospheric Observatory og er analysert av romværfysiker Dr. Tamitha Skov. Skov delte en detaljert 5-dagers varsel for solstormer denne uken, som indikerer potensialet for rygg-mot-rygg-stormer.

Ifølge Dr. Skov er det 65 prosent sjanse for en stor solstorm i dag, med stor mulighet for en mindre storm som kan produsere nordlys. I morgen er det 50 prosent sjanse for en kraftig solstorm, som kan nå G2-klassen og potensielt påvirke små satellitter, mobilnettverk og sensitiv elektronikk på jorden.

Det er viktig å merke seg at risikoen for middels breddegrader er relativt lavere, med 30 prosent sjanse for mindre stormer i dag og 15 prosent sjanse i morgen. Imidlertid bør det fortsatt tas forholdsregler for å sikre sikkerheten til elektroniske enheter.

NASAs Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) er en satellitt som studerer solen og dens effekter på solsystemet. Utstyrt med 12 vitenskapelige instrumenter, tar SOHO bilder av solens korona, måler dens magnetiske felt og hastighet, og observerer den svake koronaen rundt den.

Når vi fortsetter å overvåke disse solstormene, er det avgjørende å holde seg oppdatert på de siste prognosene og ta nødvendige forholdsregler hvis du bor i et område som kan være påvirket av intens solaktivitet.

kilder:

– NASA Solar and Heliospheric Observatory (SOHO)

– Dr. Tamitha Skov, romværfysiker