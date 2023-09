Ny studie finner at hunder kan bidra til å redusere stressnivået hos barn

En fersk studie utført av forskere ved Children's Hospital of Philadelphia har funnet ut at det å eie en hund kan ha betydelige fordeler for å redusere stressnivået hos barn. Studien, som involverte 643 barn i alderen 7 til 12 år, fant at barn som hadde en hund opplevde lavere stressnivåer sammenlignet med de som ikke hadde hund.

Forskerne målte stressnivåer ved hjelp av et ofte brukt instrument kalt Perceived Stress Scale (PSS), som vurderer i hvilken grad individer opplever livet sitt som stressende. Resultatene viste at barn som eide en hund hadde signifikant lavere PSS-score, noe som indikerer lavere nivåer av opplevd stress, sammenlignet med barn uten hund.

Eksperter mener at tilstedeværelsen av en hund kan gi barn en følelse av komfort og selskap, noe som fører til en reduksjon i stressnivået. Hunder er kjent for sin evne til å gi følelsesmessig støtte, og tidligere studier har vist at samspill med dyr kan øke nivåene av oksytocin, et hormon assosiert med følelser av avslapning og velvære.

Videre kan det å eie en hund også fremme fysisk aktivitet og sosialt samspill, noe som ytterligere kan bidra til å redusere stress hos barn. Å ta vare på en hund innebærer regelmessige gåturer og leketid, noe som kan gi barna en mulighet til å delta i fysisk aktivitet og tilbringe tid utendørs. I tillegg kan hunder tjene som en samtalestarter og bidra til å lette sosiale interaksjoner, som er viktige for generell velvære.

Mens ytterligere forskning er nødvendig for å fullt ut forstå mekanismene bak de stressreduserende effektene av hunder på barn, fremhever disse funnene de potensielle fordelene ved å eie kjæledyr for å fremme mental helse og velvære hos unge individer. Hvis du har et barn som opplever høye nivåer av stress, kan det være verdt å vurdere å skaffe seg en hund.

